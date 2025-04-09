Чешские мужчины и женщины не спешат вступать в брак. Свадеб даже меньше, чем во время ковида
10 апреля 2025
22:00
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44 500 пар заключили брак в Чехии в прошлом году. Это почти самый низкий показатель за всю историю. Только 2013 год был слабее в этом отношении. Разводы, с другой стороны, немного увеличились по сравнению с прошлым годом, согласно последним данным Чешского статистического управления.
Несмотря на рост населения, уровень рождаемости в 2024 году был самым низким за всю историю. А количество браков также необычайно мало.
По данным статистического управления, в прошлом году поженились ровно 44 486 пар. Это на восемь процентов меньше, чем в прошлом году. «Во всех пятилетних возрастных группах от 25 до 50 лет женихов и невест было меньше, чем в прошлом году», — пишет бюро.
Это второй самый низкий показатель за всю историю независимой Чехии. Меньше всего людей в Чехии вступили в брак только в 2013 году. Тогда в стране насчитывалось 43 500 пар. Прошлогодние показатели не выдерживают сравнения даже с эпидемией ковида, когда проведение свадеб было ограничено правительственными мерами и некоторые пары решили отложить церемонию. В 2020 году состоялось 45,5 тысячи браков.
Отчасти это отражение того факта, что все меньше людей в поколениях, которые сейчас вступают в тридцатилетний возраст, сказала Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики. Однако она добавила, что причиной этого также является меньшая готовность людей вступать в брак.
Немечкова добавила, что хотя это предварительные данные, окончательная цифра не будет заметно выше.
Напротив, количество разводов немного увеличилось. В 2024 году 20 800 браков закончились разводом, что на семь процентов больше, чем в предыдущем году. Чаще всего разводы происходили через четыре-семь лет. «Пятьдесят восемь процентов разведенных пар имели общих несовершеннолетних детей. В общей сложности 19 300 детей пострадали от развода», — говорится в сообщении Чешского статистического управления.
По данным статистического управления, в прошлом году поженились ровно 44 486 пар. Это на восемь процентов меньше, чем в прошлом году. «Во всех пятилетних возрастных группах от 25 до 50 лет женихов и невест было меньше, чем в прошлом году», — пишет бюро.
Это второй самый низкий показатель за всю историю независимой Чехии. Меньше всего людей в Чехии вступили в брак только в 2013 году. Тогда в стране насчитывалось 43 500 пар. Прошлогодние показатели не выдерживают сравнения даже с эпидемией ковида, когда проведение свадеб было ограничено правительственными мерами и некоторые пары решили отложить церемонию. В 2020 году состоялось 45,5 тысячи браков.
Отчасти это отражение того факта, что все меньше людей в поколениях, которые сейчас вступают в тридцатилетний возраст, сказала Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики. Однако она добавила, что причиной этого также является меньшая готовность людей вступать в брак.
Немечкова добавила, что хотя это предварительные данные, окончательная цифра не будет заметно выше.
Напротив, количество разводов немного увеличилось. В 2024 году 20 800 браков закончились разводом, что на семь процентов больше, чем в предыдущем году. Чаще всего разводы происходили через четыре-семь лет. «Пятьдесят восемь процентов разведенных пар имели общих несовершеннолетних детей. В общей сложности 19 300 детей пострадали от развода», — говорится в сообщении Чешского статистического управления.
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