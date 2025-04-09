Избавиться от замороженных российских активов и направить средства на поддержку Украины невозможно
11 апреля 2025
15:00
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По словам адвоката Вероники Бильковой, международное право запрещает это делать.
Санкции, в рамках которых были заморожены активы, носят временный характер. Украине приходится мириться с тем, что она может получать деньги только из доходов от активов российского Центробанка.
«Что касается государственных активов, например российского государственного банка, то они пользуются иммунитетом в соответствии с международным правом. Поэтому одно государство не может арестовать активы другого государства», — сказала Вероника Билькова, заведующая кафедрой международного права юридического факультета Карлова университета.
Однако в Европе ведутся дискуссии о том, существует ли правовая база, которую можно было бы использовать для снятия этого иммунитета.
Стоимость активов российского центрального банка, замороженных в Европе, составляет около 210 миллиардов евро (примерно 5,3 триллиона чешских крон). Чехия, как и другие страны, также заморозила активы некоторых россиян, близких к Кремлю, такие как банковские счета, недвижимость и паевые инвестиционные фонды компаний. Их величина различна. В прошлом в стране звучали приблизительные оценки в размере около 10 миллиардов крон.
По словам Бильковой, конфисковать эти активы и использовать их в интересах Украины невозможно, и такой шаг, скорее всего, не пройдет ни в одном суде. «Если бы единственным основанием для конфискации было то, что кто-то является гражданином Российской Федерации, смею предположить, что это было бы абсолютно невозможно», — пояснила адвокат.
«Это вопрос не внутреннего законодательства, не европейского права, а международно-правовых обязательств. А Европейский союз не может выйти за рамки международного права. Лучшим способом была бы резолюция Совета Безопасности ООН, но этого не произойдет по понятным причинам», — говорит Билькова.
В настоящее время страны ЕС используют для военной поддержки Украины только средства, полученные от вышеупомянутых арестованных российских банковских активов. Это составляет миллиарды евро в год.
Другие активы, замороженные на территории Чехии, включают деньги на банковских счетах и наличные, недвижимость, права на интеллектуальную собственность, транспортные средства и другое движимое имущество.
Мацура, Билькова и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мариана Вернерова отмечают, что эти активы не могут быть конфискованы, поскольку санкции носят только превентивный, а не карательный характер.
«Цель — превентивная, то есть предотвратить дальнейшее участие подпадающего под санкции субъекта в действиях, которые — в данном случае — поддерживают Россию в развязывании войны, или предотвратить использование прибыли, полученной от замороженных активов, для поддержки действий агрессора. Введенные таким образом меры носят временный характер на период включения организации в список. Поэтому санкции не являются карательными по своей сути», — сказал Вернерова.
Хотя наложение ареста на российские активы внутри страны невозможно, Чехия все же пользуется некоторыми из них. Согласно Мацуре, управление замороженными активами затруднено, и государство взимает трехпроцентный сбор за эту деятельность.
«Государство должно сохранять стоимость активов, защищать их от кражи и следить за тем, чтобы ограничительные меры не нарушались. В обоснованных случаях имущество может быть продано, а вырученные средства заморожены, например, если имущество относится к категории быстропортящегося или если расходы на его управление превышают его внутреннюю стоимость», — пояснил представитель Министерства финансов.
«Что касается государственных активов, например российского государственного банка, то они пользуются иммунитетом в соответствии с международным правом. Поэтому одно государство не может арестовать активы другого государства», — сказала Вероника Билькова, заведующая кафедрой международного права юридического факультета Карлова университета.
Однако в Европе ведутся дискуссии о том, существует ли правовая база, которую можно было бы использовать для снятия этого иммунитета.
Стоимость активов российского центрального банка, замороженных в Европе, составляет около 210 миллиардов евро (примерно 5,3 триллиона чешских крон). Чехия, как и другие страны, также заморозила активы некоторых россиян, близких к Кремлю, такие как банковские счета, недвижимость и паевые инвестиционные фонды компаний. Их величина различна. В прошлом в стране звучали приблизительные оценки в размере около 10 миллиардов крон.
По словам Бильковой, конфисковать эти активы и использовать их в интересах Украины невозможно, и такой шаг, скорее всего, не пройдет ни в одном суде. «Если бы единственным основанием для конфискации было то, что кто-то является гражданином Российской Федерации, смею предположить, что это было бы абсолютно невозможно», — пояснила адвокат.
«Это вопрос не внутреннего законодательства, не европейского права, а международно-правовых обязательств. А Европейский союз не может выйти за рамки международного права. Лучшим способом была бы резолюция Совета Безопасности ООН, но этого не произойдет по понятным причинам», — говорит Билькова.
В настоящее время страны ЕС используют для военной поддержки Украины только средства, полученные от вышеупомянутых арестованных российских банковских активов. Это составляет миллиарды евро в год.
Другие активы, замороженные на территории Чехии, включают деньги на банковских счетах и наличные, недвижимость, права на интеллектуальную собственность, транспортные средства и другое движимое имущество.
Мацура, Билькова и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мариана Вернерова отмечают, что эти активы не могут быть конфискованы, поскольку санкции носят только превентивный, а не карательный характер.
«Цель — превентивная, то есть предотвратить дальнейшее участие подпадающего под санкции субъекта в действиях, которые — в данном случае — поддерживают Россию в развязывании войны, или предотвратить использование прибыли, полученной от замороженных активов, для поддержки действий агрессора. Введенные таким образом меры носят временный характер на период включения организации в список. Поэтому санкции не являются карательными по своей сути», — сказал Вернерова.
Хотя наложение ареста на российские активы внутри страны невозможно, Чехия все же пользуется некоторыми из них. Согласно Мацуре, управление замороженными активами затруднено, и государство взимает трехпроцентный сбор за эту деятельность.
«Государство должно сохранять стоимость активов, защищать их от кражи и следить за тем, чтобы ограничительные меры не нарушались. В обоснованных случаях имущество может быть продано, а вырученные средства заморожены, например, если имущество относится к категории быстропортящегося или если расходы на его управление превышают его внутреннюю стоимость», — пояснил представитель Министерства финансов.
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