В Чехии хотят обязать людей самих заполнять налоговые декларации

В начале марта правительство приняло предложение о введении так называемой единой ежемесячной отчетности работодателей. На бумаге это выглядит как шаг в правильном направлении. Вместо того чтобы отправлять 25 различных бланков в пять разных офисов, работодатели будут раз в месяц отправлять один пакет данных в одно место. Оттуда администрация социального обеспечения, налоговые органы, центры занятости или статистическое управление возьмут все, что им нужно.



Если все получится, это будет хорошим шагом к цифровизации, а также, как хвастается Министерство финансов, первым шагом к Единому пункту сбора данных, о котором в этих краях говорят уже около двадцати лет. Для достижения цели не хватает прежде всего вовлечения в это дело медицинского страхования.



Но — как же иначе — даже этот неполный шаг сопряжен с трудностями. Во-первых, есть более общие опасения по поводу создания и функциональности системы, а также по поводу того, сможет ли законопроект пройти три чтения в палате, прежде чем депутаты разбегутся за несколько месяцев до выборов. Но есть и менее очевидная, но очень специфическая и неприятная проблема.



В сопроводительном законе речь идет о том, что с появлением единой ежемесячной отчетности должен исчезнуть так называемый налог на небольшие дополнительные доходы. На сегодняшний день тот, кто зарабатывает у одного работодателя по договору о выполнении работ менее 11 500 крон, автоматически уменьшает этот доход на сумму удержанного налога (15%), этот доход больше не облагается налогом, и нет необходимости включать его в налоговую декларацию или рассчитывать вычеты из него.



Согласно новому положению, предложенному министерствами труда и финансов в связи с декларацией единого работодателя, каждый будет получать полную сумму заработка и должен будет должным образом декларировать и облагать ее налогом, подавая налоговую декларацию. Это коснется доходов от всех мелких работ. Как говорят бухгалтеры, все доходы от трудовой деятельности в соответствии с разделом 6 Закона о подоходном налог и подобные «независимые» доходы (согласно разделу 7) пока не должны быть затронуты отменой налога.



Это серьезное изменение заставит десятки тысяч, а может, и сотни тысяч людей научиться заполнять налоговые декларации, даже если раньше им не приходилось этого делать (если у них был низкий доход в дополнение к обычной работе). В то же время в налоговых инспекциях появятся десятки тысяч новых налоговых деклараций.



Примечательно, насколько легкомысленно Министерство финансов относится к этому вопросу. Министерство не удосужилось проанализировать, сколько людей затронет такое изменение.



«Запрошенный анализ не был добавлен в законопроект из-за ограниченного времени и того, как был подготовлен окончательный отчет об оценке воздействия постановления, в котором не рассматриваются все связанные с этим темы», — ответило министерство Палате налоговых консультантов, которая указала на сложности с отменой налога у источника.



Министерство обещает, что к моменту отмены налога в 2027 году система будет настолько отточена, что электронная форма налоговой декларации будет автоматически заполняться за налогоплательщика, как только он войдет в систему, так что для выполнения бюрократической обязанности потребуется «всего несколько кликов».



Это хорошо, но, учитывая предыдущий, в лучшем случае неоднозначный, опыт цифровизации в Чехии, следует отнестись к этому скептически.



На фоне этих туманных обещаний стоит вполне конкретное наложение новых административных обязательств на большое количество людей, от самых простых временных работников до муниципальных политиков, а также на налоговую администрацию. И это даже в том случае, если оптимистичный прогноз министра сбудется. Но даже в этом случае ситуация для десятков тысяч людей изменится коренным образом.



До сих пор им вообще не приходилось иметь дело декларациями благодаря удержанию налога, теперь же им придется как минимум научиться работать с цифровыми налоговыми декларациями. Даже эти «несколько кликов» все равно на несколько кликов больше того, что им приходилось делать раньше.



По данным Hospodarske noviny, только в течение 2024 года около 120 000 человек заключили несколько параллельных договоров о выполнении работы.



Министр финансов может спрятать такой сюрприз в законе, основной целью которого, как предполагается (и, вполне возможно, является) упорядочение бюрократии и сокращение административных расходов. И все это под шатким обещанием лучшего цифрового завтра, но при этом на самой острой стадии избирательной кампании за пять месяцев до выборов.