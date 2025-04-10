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Число украинских беженцев в Чехии снова увеличивается. Государству они приносят деньги

Новости и статьи
11 апреля 2025
18:00
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До конца марта беженцы из Украины должны были подать заявление на продление временной защиты в Чехии, поэтому Министерство внутренних дел располагает актуальными данными об их количестве. В настоящее время в стране насчитывается более 366 000 лиц, имеющих временную защиту, что на 20 000 больше, чем год назад, и на 35 000 больше, чем два года назад. Число беженцев, которые уже вносят больший вклад в чешскую экономику, чем забирают из нее, продолжает увеличиваться.
«Большинство беженцев прибыло в Чехию сразу после начала войны, когда их число достигало десятков тысяч в день. Впоследствии число вновь прибывших стабилизировалось и остается устойчивым на протяжении длительного времени», — рассказала представительница Министерства внутренних дел Хана Мала.

«В прошлом году число прибывающих было стабильным и составляло около 1 500 человек в неделю, и в этом году ситуация аналогичная», — добавила она. Однако это по-прежнему десятки тысяч беженцев в год.

Статистика искажается из-за того, что не все прибывшие остаются в Чехии. Они могут переехать в другую страну или вернуться в Украину, а чешское государство может об этом не знать.

Поэтому на первый взгляд кажется, что в апреле количество беженцев в Чехии всегда резко снижается. Однако на самом деле это связано с тем, что к концу марта заинтересованные лица подают заявления на продление временной защиты, так что в следующем месяце государство точно знает, кто заинтересован остаться в Чехии, а кто нет, следовательно, вероятно, уже не находится в стране.

Таким образом, вместо сравнения отдельных месяцев целесообразно взять статистику за апрель в отдельные годы. Такое сравнение показывает прирост числа беженцев. 

«Мы все еще находимся на пограничном уровне. Большое количество иностранцев сталкивается с проблемой нехватки мест для размещения, медицинского обслуживания и обучения. Министерство внутренних дел уже давно обращает на это внимание», — говорит Мала.

По данным декабрьского сравнения Евростата, в Чехии самое большое количество беженцев из Украины на 1 000 жителей во всей Европе, за ней следуют Польша, Эстония, Латвия и Словакия.

Чехия готова к следующей волне и к ситуации, если украинские линии обороны рухнут и в Евросоюз хлынет еще одна массовая волна беженцев. 

«В случае внезапного прибытия очень большого количества беженцев министерство будет действовать так же, как и после начала войны, приступив к управлению кризисом и действуя в соответствии с критическим планом в случае большого наплыва мигрантов», — сказала Мала.

По ее словам, государство может использовать опыт, полученный во время первой массовой волны. В конце концов, региональные центры помощи для Украины все еще работают, и беженцы могут зарегистрироваться там и подать заявление на временную защиту.

Пока, однако, такой волны не предвидится, и сценарий, согласно которому с наступлением зимы из-за поврежденной энергетической инфраструктуры произойдет более значительный отток людей из Украины за границу, не подтвердился.

В то же время беженцы уже успели интегрироваться в чешское общество, например, в последнем квартале прошлого года они внесли в экономику 6,6 миллиарда крон и вывели 4 миллиарда крон, тем самым окупив расходы государства.

Статистика за апрель этого года показывает, что большинство беженцев на территории Чехии сегодня — это люди в возрасте от 18 до 65 лет, ведущие экономически активный образ жизни. В общей сложности это более 261 000 человек, из которых около 155 000 женщин и 106 000 мужчин. Менее 89 000 беженцев моложе 18 лет, а почти 16 000 — старше 65 лет.
Чехия Украина беженцы
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