Число украинских беженцев в Чехии снова увеличивается. Государству они приносят деньги

«Большинство беженцев прибыло в Чехию сразу после начала войны, когда их число достигало десятков тысяч в день. Впоследствии число вновь прибывших стабилизировалось и остается устойчивым на протяжении длительного времени», — рассказала представительница Министерства внутренних дел Хана Мала.



«В прошлом году число прибывающих было стабильным и составляло около 1 500 человек в неделю, и в этом году ситуация аналогичная», — добавила она. Однако это по-прежнему десятки тысяч беженцев в год.





Статистика искажается из-за того, что не все прибывшие остаются в Чехии. Они могут переехать в другую страну или вернуться в Украину, а чешское государство может об этом не знать.



Поэтому на первый взгляд кажется, что в апреле количество беженцев в Чехии всегда резко снижается. Однако на самом деле это связано с тем, что к концу марта заинтересованные лица подают заявления на продление временной защиты, так что в следующем месяце государство точно знает, кто заинтересован остаться в Чехии, а кто нет, следовательно, вероятно, уже не находится в стране.



Таким образом, вместо сравнения отдельных месяцев целесообразно взять статистику за апрель в отдельные годы. Такое сравнение показывает прирост числа беженцев.



«Мы все еще находимся на пограничном уровне. Большое количество иностранцев сталкивается с проблемой нехватки мест для размещения, медицинского обслуживания и обучения. Министерство внутренних дел уже давно обращает на это внимание», — говорит Мала.



По данным декабрьского сравнения Евростата, в Чехии самое большое количество беженцев из Украины на 1 000 жителей во всей Европе, за ней следуют Польша, Эстония, Латвия и Словакия.



Чехия готова к следующей волне и к ситуации, если украинские линии обороны рухнут и в Евросоюз хлынет еще одна массовая волна беженцев.



«В случае внезапного прибытия очень большого количества беженцев министерство будет действовать так же, как и после начала войны, приступив к управлению кризисом и действуя в соответствии с критическим планом в случае большого наплыва мигрантов», — сказала Мала.



По ее словам, государство может использовать опыт, полученный во время первой массовой волны. В конце концов, региональные центры помощи для Украины все еще работают, и беженцы могут зарегистрироваться там и подать заявление на временную защиту.



Пока, однако, такой волны не предвидится, и сценарий, согласно которому с наступлением зимы из-за поврежденной энергетической инфраструктуры произойдет более значительный отток людей из Украины за границу, не подтвердился.



В то же время беженцы уже успели интегрироваться в чешское общество, например, в последнем квартале прошлого года они внесли в экономику 6,6 миллиарда крон и вывели 4 миллиарда крон, тем самым окупив расходы государства.





Статистика за апрель этого года показывает, что большинство беженцев на территории Чехии сегодня — это люди в возрасте от 18 до 65 лет, ведущие экономически активный образ жизни. В общей сложности это более 261 000 человек, из которых около 155 000 женщин и 106 000 мужчин. Менее 89 000 беженцев моложе 18 лет, а почти 16 000 — старше 65 лет.