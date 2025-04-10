Застоявшиеся на штрафной стоянке автомобили Прага передаст на нужды ВСУ
11 апреля 2025
22:00
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Бесхозные эвакуированные автомобили, длительный срок остающиеся на пражской штрафной стоянке, отправят в Украину. Соответствующее решение приняла столичная мэрия, которая в этом вопросе будет сотрудничать с неправительственной организацией Neohnutí («Непоколебимые»).
«Забытые» изначальными владельцами машины, некоторые из которых простояли на штрафной спецстоянке в районе Прага-Дубеч три года, будут отремонтированы, надлежащим образом переоформлены и переданы украинским армейским подразделениям, защищающим свою страну от российской агрессии.
В настоящее время для реализации плана отобраны шесть подходящих легковых автомобилей и два фургона. Передачу бесхозных машин на нужды ВСУ инициировал депутат партии TOP 09 Йиржи Птачек, сообщает Radio Prague Int.
На пражскую штрафную стоянку ежегодно поступает около сотни машин, которые их владельцы не забирают, поэтому практика передачи подходящих для армии брошенных автомобилей через НКО подразделениям ВСУ будет продолжена.
В настоящее время для реализации плана отобраны шесть подходящих легковых автомобилей и два фургона. Передачу бесхозных машин на нужды ВСУ инициировал депутат партии TOP 09 Йиржи Птачек, сообщает Radio Prague Int.
На пражскую штрафную стоянку ежегодно поступает около сотни машин, которые их владельцы не забирают, поэтому практика передачи подходящих для армии брошенных автомобилей через НКО подразделениям ВСУ будет продолжена.
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