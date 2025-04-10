Чешские СМИ: Поляки скупают недвижимость в Испании. Они боятся войны

Только за первые девять месяцев 2022 года поляки купили в Испании 2 300 объектов недвижимости, что в два раза больше, чем годом ранее. В 2023 году это число составит уже 3 118 объектов, сообщает Bank Pekao. В прошлом году они уже совершили четыре тысячи сделок, а в этом году ожидается еще больше.



Резкий рост инвестиционной активности вывел поляков на четвертое место по количеству сделок с зарубежной недвижимостью. Первое место принадлежит британцам, за ними следуют немцы, а французы идут по пятам.



Доля поляков на испанском рынке недвижимости среди иностранцев стабильно растет. В Марина-Байя и Марина-Альта на побережье Коста-Бланка польские покупатели вкладывают в новостройки больше средств, чем сами испанцы. Сильный интерес способствует росту цен. В конце 2022 года средняя цена квадратного метра недвижимости в Испании составляла 1 700 евро (42 730 чешских крон). По мере роста спроса растут и цены. Во второй половине 2023 года нерезиденты будут платить в среднем 2 715 евро (68 243 кроны) за квадратный метр.



Поляки обычно вносят предоплату, не беря ипотечный кредит, и чаще выбирают квартиры (65% от общего числа сделок), чем виллы или дома. Если польский покупатель выбирает виллу, то это недвижимость площадью от 250 до 600 кв. метров с бассейном. Большинство покупателей останавливаются на цене от 350 000 до 1,5 миллиона евро (от 8,8 миллиона до 37,7 миллиона чешских крон).



Коста-дель-Соль и Коста-Бланка — самые популярные варианты. Барселона, Мадрид, Валенсия, Марбелья, Малага и Кальпе лидируют среди более обеспеченных покупателей. По словам Агнессы Марциняк-Костржевой, владелицы агентства недвижимости на Коста-дель-Соль, рост спроса отражает опасения поляков по поводу войны и того, что боевые действия распространятся на польскую территорию.



«Было две волны интереса к покупке: в феврале 2022 года, сразу после начала российского вторжения. Вторая пришлась на февраль прошлого года, когда российское наступление усилилось», — сказала она. По ее словам, масла в огонь подлил не только президент США Дональд Трамп, пригрозивший «поощрить Россию» напасть на члена НАТО, не выполнившего свои финансовые обязательства перед альянсом, но и Дональд Туск со своими словами о «предвоенной эпохе» в Европе.



«После этих заявлений у нас было много звонков с вопросами, можно ли приехать и купить недвижимость в течение трех дней и сколько времени займет процесс получения ключей», — говорит Марцинякова-Костржева. Ее слова подтверждает и адвокат Мария Руис Лопес.



По ее словам, за три года спрос на услуги нотариусов и адвокатов очень сильно вырос. «Наши клиенты говорят, что основная причина покупки квартир и домов в Испании — это страх перед войной. Люди боятся России, поэтому они хотели бы иметь место, куда можно вернуться», — говорит она.



«Толчком к покупке квартиры стала война в Украине. Когда я услышал, что украинцы часто вынуждены покидать свои дома и бросать почти все свое имущество, я понял, что все мое имущество находится в Польше и было бы неплохо иметь еще один дом», — говорит Веслав, 70-летний пенсионер, который купил небольшую квартиру в Андалусии и сейчас сдает ее в аренду.



Квадратный метр жилья в Испании на несколько тысяч злотых дешевле, чем в Польше. На восточном побережье Испании 60-метровую квартиру можно купить за 95 000 евро (2,4 миллиона крон).



Кроме того, с сентября 2023 года злотый укрепился по отношению к евро, что делает покупку недвижимости за рубежом более выгодной. Еще одна причина роста спроса — удобное транспортное сообщение.