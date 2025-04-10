До 260 000 беженцев из Украины могут остаться в Чехии

Около 260 000 беженцев из Украины могли бы остаться в Чехии. С их учетом через десять лет в стране смогут проживать в общей сложности около 1,36 миллиона иностранцев. Об этом говорится в обновленном исследовании Бостонской консалтинговой группы (BCG) и Центрально-европейского отделения Института Аспена для Министерства труда и социальных дел.



По данным МВД, на конец марта в Чехии проживало 364 600 беженцев с временной защитой и еще 708 700 человек из-за рубежа имели вид на жительство, что в общей сложности составляет 1,07 миллиона человек.

«Сейчас мы предполагаем, что около 70% этих людей (беженцев из Украины), скорее всего, останутся в Чехии после 2035 года», — заявили авторы исследования. Однако, по их словам, это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в Украине.



В исследовании говорится, что прибытие беженцев оказало положительное влияние на чешский рынок труда. В стране наблюдается долгосрочная нехватка рабочих рук. «Приток рабочей силы помог значительно смягчить нехватку работников в некоторых секторах, особенно в строительстве, промышленности и сфере услуг... Беженцы также привнесли в чешскую экономику новые виды потребительского спроса, что частично стимулировало некоторые сегменты рынка», — говорится в исследовании. Однако в исследовании также упоминаются препятствия на пути интеграции новоприбывших, такие как языковой барьер и ограниченное признание их квалификации и опыта. В исследовании также отмечается нагрузка на социальную систему и систему здравоохранения.



В конце марта Министерство внутренних дел зарегистрировало 364 602 человека, имеющих временную защиту. Еще 330 283 мужчины и женщины из разных стран временно проживают в Чехии, а 378 418 могут остаться на постоянное место жительства. В общей сложности на конец первого квартала в Чехии проживало более 1,07 миллиона иностранных мужчин и женщин. По оценкам авторов исследования, в 2030 году их число может приблизиться к 1,19 миллиона, а через пять лет достигнуть 1,36 миллиона. Из них 260 000 человек — беженцы из Украины, которые останутся в Чехии. Их дети-подростки постепенно выйдут на рынок труда.



«Мы ожидаем, что число иностранцев в Чехии будет расти. Нам это необходимо. Даже при увеличении их числа у нас будет нехватка работников в экономике», — заявил на этой неделе на презентации исследования Томаш Видерманн, один из его соавторов и партнер BCG.



Помимо военных беженцев, в Чехии проживает 90 600 украинцев, имеющих временный вид на жительство. Еще 111 700 имеют право на поселение в Чехии — они прожили в Чехии дольше, выполнили условия и получили разрешение на постоянное проживание. По оценкам авторов исследования, число украинских иммигрантов будет расти. Через десять лет оно может достичь 237 000 человек.