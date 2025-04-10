Молодые иностранцы устроили поножовщину перед общежитием в Брно
13 апреля 2025
09:00
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Инцидент произошел в пятницу утром на улице Кширова в Брно перед местным общежитием. Трое молодых иностранцев подрались, и все они оказались в больнице с ножевыми ранениями. По первой информации, один из мужчин напал на двух своих коллег. Однако полиция пока не хочет раскрывать подробности.
Инцидент произошел около 7 часов утра. «Конфликт между тремя иностранцами закончился на автобусной остановке перед домом. Подозреваемый задержан и больше не представляет опасности. Все трое оказались под присмотром врачей», — сообщила полиция в социальной сети X.
Спасатели направили на место происшествия несколько бригад. «Трем молодым людям потребовалась наша помощь, и после оказания помощи мы доставили их в университетские больницы Брно для дальнейшего лечения», — сказала Михаэла Ботова, представитель спасателей. Она добавила, что двое из них получили травмы средней и тяжелой степени тяжести, а один — легкие травмы.
Представители полиции не стали уточнять, как именно произошел инцидент и каковы его мотивы. «На месте происшествия работают следователи, ведутся опросы свидетелей, осмотр места преступления и другие операции. Все трое пострадавших получили ножевые ранения», — сообщили в полиции.
Спасатели направили на место происшествия несколько бригад. «Трем молодым людям потребовалась наша помощь, и после оказания помощи мы доставили их в университетские больницы Брно для дальнейшего лечения», — сказала Михаэла Ботова, представитель спасателей. Она добавила, что двое из них получили травмы средней и тяжелой степени тяжести, а один — легкие травмы.
Представители полиции не стали уточнять, как именно произошел инцидент и каковы его мотивы. «На месте происшествия работают следователи, ведутся опросы свидетелей, осмотр места преступления и другие операции. Все трое пострадавших получили ножевые ранения», — сообщили в полиции.
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