Молодые иностранцы устроили поножовщину перед общежитием в Брно

Инцидент произошел около 7 часов утра. «Конфликт между тремя иностранцами закончился на автобусной остановке перед домом. Подозреваемый задержан и больше не представляет опасности. Все трое оказались под присмотром врачей», — сообщила полиция в социальной сети X.



Спасатели направили на место происшествия несколько бригад. «Трем молодым людям потребовалась наша помощь, и после оказания помощи мы доставили их в университетские больницы Брно для дальнейшего лечения», — сказала Михаэла Ботова, представитель спасателей. Она добавила, что двое из них получили травмы средней и тяжелой степени тяжести, а один — легкие травмы.



Представители полиции не стали уточнять, как именно произошел инцидент и каковы его мотивы. «На месте происшествия работают следователи, ведутся опросы свидетелей, осмотр места преступления и другие операции. Все трое пострадавших получили ножевые ранения», — сообщили в полиции.