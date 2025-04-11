Эксперты: изменение климата повышает риск засухи и экстремальных осадков в Чехии

Об этом говорится в заявлении экспертов Ондраша Прибылы из инициативы «Факты о климате» и Мирослава Трнки из Института исследований глобальных изменений Чешской академии наук (CzechGlobe).



«Антропогенное изменение климата приводит к тому, что экстремальные погодные явления, такие как волны жары, сильные проливные дожди, штормы или засухи, становятся все более частыми и интенсивными во многих регионах мира. Однако это не относится ко всем явлениям в равной степени и не происходит повсеместно», — говорит Прибыла. По его словам, изменение климата происходит неравномерно, и некоторые районы страдают от него больше, чем другие.



По словам Трнки, связь между изменением климата и некоторыми явлениями очевидна. Например, увеличение количества тропических дней или температурных максимумов является результатом сдвига средних значений. Более высокие температуры также увеличивают испарение и иссушающую способность атмосферы, что, наряду с удлинением вегетационного периода и увеличением интенсивности солнечной радиации, приводит к увеличению дефицита влаги в почве. «В результате чаще случаются засухи.



И наоборот, уменьшается количество дней с низкими температурами и снежным покровом», — добавил он.

Что касается более сложных явлений, таких как зимние ледяные бури или экстремальные снегопады, то ученые отмечают увеличение вероятности их возникновения. «Зимой может выпасть больше осадков, и хотя доля дождевых явлений увеличится, вероятность очень сильных снегопадов с количеством, превышающим норму, также возрастет», — сказал Трнка.



По словам Трнки, связь между изменением климата и наводнениями, которые зависят от ряда других факторов, не столь очевидна. Тем не менее, анализ тенденций показывает, что наводнения в Восточной Европе, включая Чешскую Республику, увеличиваются, отметил он. «Более теплая атмосфера способна удерживать больше водяного пара, что может привести к более интенсивным осадкам. Количество осадков может увеличиться, но прямую связь с наводнениями продемонстрировать не так легко, как в случае с более теплыми температурами», — сказал Трнка.