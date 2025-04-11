Россия несерьезно относится к миру, считает президент Чехии Петр Павел

Империалистическая политика России угрожает безопасности всей Европы, и нужно сделать все возможное, чтобы она не удалась, написал премьер-министр Петр Фиала (ODS).



После нападения на Кривой Рог неделю назад это еще одна преднамеренная атака России на гражданскую цель, написал Павел. По его словам, Россия бессмысленно начала войну в Украине и постоянно совершает военные преступления. «Россия затягивает переговоры и делает все возможное, чтобы убийства продолжались. Нет лучшего доказательства того, что она несерьезно относится к достижению мира. И нет лучшего доказательства того, что без усиления давления на Россию ничего не получится», — сказал президент.



Фиала напомнил, что агрессия России в Украине продолжается уже более трех лет. «Каждый день гибнут невинные люди. Имперская политика России угрожает безопасности всей Европы. Россия спровоцировала войну, и мы должны сделать все возможное, чтобы она закончилась, а агрессивная политика не увенчалась успехом», — сказал премьер-министр. Он добавил, что Чехия неустанно работает над этим вместе с союзниками по «Коалиции желающих» — группой стран, ведущих переговоры о дальнейшей поддержке Украины, возглавляемой в основном Великобританией и Францией.



Глава МИД Ян Липавский написал, что думает обо всех выживших жертвах, погибших в результате чудовищного нападения на город Сумы. «Россия не хочет меняться, Россия не стремится к миру. Ею управляют убийцы, которые каждый день доказывают, что они не стремятся к миру. Чешская Республика остается с Украиной», — добавил он.



«Абсолютно варварское нападение российских агрессоров в Вербное воскресенье», — заявил председатель Народной партии и министр сельского хозяйства Марек Выборный, имея в виду ракетный обстрел, в результате которого погибли по меньшей мере 30 человек и сотни получили ранения, в том числе дети.



«Непростительно, неприемлемо, настоящие военные преступления», — сказал он. Он добавил, что надеется, что президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание и заставит режим президента России Владимира Путина прекратить огонь и начать переговоры.



Спикер Палаты представителей Маркета Пекарова Адамова (TOP 09) назвала ракетный удар по Сумам чудовищным преступлением: «Преступник Путин каждый день доказывает, что он не заинтересован в мире, и ответственные политики не могут наивно верить в обратное», — написала она в сети X.



Город Сумы расположен в нескольких десятках километров от российской границы и неоднократно становился объектом российских авиаударов. По данным Reuters, сегодняшнее нападение стало одним из самых смертоносных в Украине в этом году. В последние недели администрация Трампа пыталась договориться о частичном прекращении огня в энергетической сфере и на Черном море, но переговоры пока не привели к перерыву в боевых действиях.