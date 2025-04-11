Упавшая в пропасть Мацоха женщина — мать студентки, которая погибла на философском факультете. Она так и не смирилась ни со смертью дочери, ни с результатами расследования
14 апреля 2025
14:00
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Она неоднократно говорила о том, что смерть ее дочери Элишки в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в декабре прошлого года положила конец ее жизни. Тем не менее Ленка Шимункова продолжала бороться с большой личной трагедией и сосредоточилась на обстоятельствах полицейского расследования вмешательства на факультете и особенно на действиях полиции до того, как произошла стрельба в здании в центре Праги. Она была самым большим критиком действий полиции и неоднократно требовала разобраться с последствиями.
Источник Novinky.cz косвенно подтвердил, что тело, найденное полицией на дне пропасти Мацоха в районе Бланско на юге Моравии в воскресенье, действительно принадлежит Ленке Шимунковой. Полиция отказалась комментировать личность найденной женщины и не предоставляет информацию о случаях самоубийства.
Ленка Шимункова уже дважды пыталась покинуть этот мир.
«Мой ребенок пошел в школу перед Рождеством и больше оттуда не вернулся», — вспоминала Шимункова в интервью в декабре прошлого года, спустя год после трагедии на факультете. «Для меня наступил конец света. Моя Элишка была моим всем, всей вселенной, у меня была только она, и я жила только ради нее. Моя жизнь закончилась, потому что закончилась жизнь моей дочери», — сказала она.
По ее словам, вскоре после смерти дочери она предприняла попытку самоубийства. Тогда ей это не удалось, и она решила искать виновных в перестрелке 21 декабря 2023 года, которыми, по ее словам, были не только убийца Давид К., но и руководители полиции и министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).
«Для меня это всегда будет справедливость по отношению к моей дочери, и я никогда не остановлюсь, пока не узнаю полную правду и пока тот, кто действительно ошибся, не возьмет на себя всю ответственность за неправильную оценку ситуации, недооценку, неправильное обращение и попытку скрыть правду. А также за ложь. Они должны быть наказаны за ложь в лицо. Но никто не хочет, чтобы полетели головы, все останутся на своих местах», — сказала Шимункова в интервью Novinky в декабре прошлого года.
В феврале этого года, после того как стало известно, что парламентская комиссия по расследованию не нашла конкретных нарушений со стороны полицейских, вмешавшихся в день стрельбы, Шимункова решила публично назвать по имени тех, кого она считает ответственными за смерть своей дочери Элишки.
Поэтому она разместила на рекламном щите на обочине дороги у Нового Йичина суровое послание, адресованное Ракушану, а также президенту полиции Мартину Вондрашеку и начальнику полиции Праги Петру Матейчеку.
«Правительство и полиция Чешской Республики — на ваших руках кровь наших детей, когда вы лжете!» — гласил рекламный щит, установленный в деревне Блудовице рядом с дорогой №57, соединяющей Новый Йичин и Валашске-Мезиржичи.
Шимункова арендовала рекламный щит на три месяца. Помимо критических слов, на плакате были размещены фотографии и имена трех человек: заместителя премьер-министра Ракушана, председателя полиции Мартина Вондрашека и директора пражской полиции Петра Матейчека. Однако в начале апреля владелец участка был вынужден убрать его по указанию Управления дорог и автомагистралей, поскольку он не соответствовал условиям охранной зоны для размещения рекламного оборудования у дороги.
На прошлой неделе Шимункова сама сообщила в редакцию о том, что рекламный щит больше не стоит у дороги.
Шимункова регулярно, часто несколько раз в неделю, отправляла ссылки на различные статьи о стрельбе на факультете. До самой смерти она не могла смириться с тем, что потеряла дочь и что люди, которых она считала виновными, не понесли наказания.
Ленка Шимункова уже дважды пыталась покинуть этот мир.
«Мой ребенок пошел в школу перед Рождеством и больше оттуда не вернулся», — вспоминала Шимункова в интервью в декабре прошлого года, спустя год после трагедии на факультете. «Для меня наступил конец света. Моя Элишка была моим всем, всей вселенной, у меня была только она, и я жила только ради нее. Моя жизнь закончилась, потому что закончилась жизнь моей дочери», — сказала она.
По ее словам, вскоре после смерти дочери она предприняла попытку самоубийства. Тогда ей это не удалось, и она решила искать виновных в перестрелке 21 декабря 2023 года, которыми, по ее словам, были не только убийца Давид К., но и руководители полиции и министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).
«Для меня это всегда будет справедливость по отношению к моей дочери, и я никогда не остановлюсь, пока не узнаю полную правду и пока тот, кто действительно ошибся, не возьмет на себя всю ответственность за неправильную оценку ситуации, недооценку, неправильное обращение и попытку скрыть правду. А также за ложь. Они должны быть наказаны за ложь в лицо. Но никто не хочет, чтобы полетели головы, все останутся на своих местах», — сказала Шимункова в интервью Novinky в декабре прошлого года.
В феврале этого года, после того как стало известно, что парламентская комиссия по расследованию не нашла конкретных нарушений со стороны полицейских, вмешавшихся в день стрельбы, Шимункова решила публично назвать по имени тех, кого она считает ответственными за смерть своей дочери Элишки.
Поэтому она разместила на рекламном щите на обочине дороги у Нового Йичина суровое послание, адресованное Ракушану, а также президенту полиции Мартину Вондрашеку и начальнику полиции Праги Петру Матейчеку.
«Правительство и полиция Чешской Республики — на ваших руках кровь наших детей, когда вы лжете!» — гласил рекламный щит, установленный в деревне Блудовице рядом с дорогой №57, соединяющей Новый Йичин и Валашске-Мезиржичи.
Шимункова арендовала рекламный щит на три месяца. Помимо критических слов, на плакате были размещены фотографии и имена трех человек: заместителя премьер-министра Ракушана, председателя полиции Мартина Вондрашека и директора пражской полиции Петра Матейчека. Однако в начале апреля владелец участка был вынужден убрать его по указанию Управления дорог и автомагистралей, поскольку он не соответствовал условиям охранной зоны для размещения рекламного оборудования у дороги.
На прошлой неделе Шимункова сама сообщила в редакцию о том, что рекламный щит больше не стоит у дороги.
Шимункова регулярно, часто несколько раз в неделю, отправляла ссылки на различные статьи о стрельбе на факультете. До самой смерти она не могла смириться с тем, что потеряла дочь и что люди, которых она считала виновными, не понесли наказания.
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