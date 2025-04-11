Упавшая в пропасть Мацоха женщина — мать студентки, которая погибла на философском факультете. Она так и не смирилась ни со смертью дочери, ни с результатами расследования

Источник Novinky.cz косвенно подтвердил, что тело, найденное полицией на дне пропасти Мацоха в районе Бланско на юге Моравии в воскресенье, действительно принадлежит Ленке Шимунковой. Полиция отказалась комментировать личность найденной женщины и не предоставляет информацию о случаях самоубийства.



Ленка Шимункова уже дважды пыталась покинуть этот мир.



«Мой ребенок пошел в школу перед Рождеством и больше оттуда не вернулся», — вспоминала Шимункова в интервью в декабре прошлого года, спустя год после трагедии на факультете. «Для меня наступил конец света. Моя Элишка была моим всем, всей вселенной, у меня была только она, и я жила только ради нее. Моя жизнь закончилась, потому что закончилась жизнь моей дочери», — сказала она.



По ее словам, вскоре после смерти дочери она предприняла попытку самоубийства. Тогда ей это не удалось, и она решила искать виновных в перестрелке 21 декабря 2023 года, которыми, по ее словам, были не только убийца Давид К., но и руководители полиции и министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).



«Для меня это всегда будет справедливость по отношению к моей дочери, и я никогда не остановлюсь, пока не узнаю полную правду и пока тот, кто действительно ошибся, не возьмет на себя всю ответственность за неправильную оценку ситуации, недооценку, неправильное обращение и попытку скрыть правду. А также за ложь. Они должны быть наказаны за ложь в лицо. Но никто не хочет, чтобы полетели головы, все останутся на своих местах», — сказала Шимункова в интервью Novinky в декабре прошлого года.



В феврале этого года, после того как стало известно, что парламентская комиссия по расследованию не нашла конкретных нарушений со стороны полицейских, вмешавшихся в день стрельбы, Шимункова решила публично назвать по имени тех, кого она считает ответственными за смерть своей дочери Элишки.

Поэтому она разместила на рекламном щите на обочине дороги у Нового Йичина суровое послание, адресованное Ракушану, а также президенту полиции Мартину Вондрашеку и начальнику полиции Праги Петру Матейчеку.



«Правительство и полиция Чешской Республики — на ваших руках кровь наших детей, когда вы лжете!» — гласил рекламный щит, установленный в деревне Блудовице рядом с дорогой №57, соединяющей Новый Йичин и Валашске-Мезиржичи.



Шимункова арендовала рекламный щит на три месяца. Помимо критических слов, на плакате были размещены фотографии и имена трех человек: заместителя премьер-министра Ракушана, председателя полиции Мартина Вондрашека и директора пражской полиции Петра Матейчека. Однако в начале апреля владелец участка был вынужден убрать его по указанию Управления дорог и автомагистралей, поскольку он не соответствовал условиям охранной зоны для размещения рекламного оборудования у дороги.

На прошлой неделе Шимункова сама сообщила в редакцию о том, что рекламный щит больше не стоит у дороги.



Шимункова регулярно, часто несколько раз в неделю, отправляла ссылки на различные статьи о стрельбе на факультете. До самой смерти она не могла смириться с тем, что потеряла дочь и что люди, которых она считала виновными, не понесли наказания.