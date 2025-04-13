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Чешская туристка погибла, упав с Великой Китайской стены

Новости 420on
15 апреля 2025
10:00
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По данным газеты Blesk, чешская туристка погибла во время посещения Великой стены, сорвавшись с исторического памятника. Министерство иностранных дел Чехии подтвердило информацию о гибели чешки в Китае, однако пресс-секретарь министерства Даниэль Дрейк не сообщил деталей, например, где произошел трагический случай.
«Мы расследуем смерть гражданки Чехии. Мы не будем предоставлять никакой информации в интересах семьи», — сказал Дрейк. По словам источника Blesk, поездка чешской женщины к одной из самых посещаемых достопримечательностей — Великой Китайской стене — оказалась роковой. Как сообщается, туристка умерла на месте после падения.

Великая стена не является непрерывной. Ее участки протянулись на тысячи километров от Шанхайкуаня на восточном побережье до Цзяюаня на краю пустыни Гоби. В некоторых местах стена настолько обветшала и стала неразличимой, что ее протяженность оценивается в диапазоне от 9 000 до 21 000 километров в зависимости от того, учитываются ли эти участки.

Строительство памятника началось в третьем веке до нашей эры, а некоторые его части продолжали возводиться и во времена династии Мин (1368-1644).
туристы Чехия Китай
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