Рекордные штрафы за фальшивые скидки: некоторые магазины в Чехии уже исправляют ценники

Заманивание высокими скидками от загадочной «текущей или предыдущей» цены, вместо того чтобы указывать настоящие скидки от самой низкой цены за последние тридцать дней, как предписывает закон. Это излюбленная уловка супермаркетов на протяжении нескольких лет. Они не отказались от этой практики и в этом году, хотя им не удалось обратиться в суд, поэтому критика в их адрес растет.



В первом квартале инспекция подтвердила двадцать восемь штрафов на общую сумму 20,84 млн чешских крон, наложенных на сети за нарушение закона. Хотя было выписано на двадцать шесть штрафов меньше, чем в конце прошлого года, инспекторы ужесточили размер штрафов, которые в предыдущем периоде составили всего шесть миллионов крон.



В настоящее время Penny Market получил девять штрафов от региональных инспекций на сумму 16,9 миллиона. Albert — второй худший нарушитель с четырьмя штрафами на общую сумму 2,4 миллиона чешских крон, а компания Billa также заплатила более миллиона штрафов. Штрафы для Kaufland, Lidl и Globus были меньше.



«В первом квартале не было принято окончательного решения о наложении санкций на Tesco», — сказал Ян Штепанек, центральный директор инспекции.



Итоговые штрафы стали рекордными. Инспекция по регионам Усти-над-Лабем и Либерец наложила на Penny штраф в размере четырех миллионов крон. Несколько других штрафов составили около трех миллионов крон. По закону максимальный штраф может составлять пять миллионов.



Штраф в размере 4 миллионов чешских крон является самым большим из когда-либо наложенных на Penny Market, как и общая сумма штрафов, вступивших в силу за указанный период«, — сказал Франтишек Котрба, представитель инспекции.



Штрафы были наложены за нарушения, совершенные сетью ранее, в основном в прошлом, но также и в позапрошлом году. В ведомстве напомнили, что годом ранее прибыль Penny Market составила более 918 миллионов чешских крон, что свидетельствует о том, что даже рекордный штраф далеко не ликвидация для компании.



Хотя инспекция также наказывала за продажу алкоголя или пиротехники несовершеннолетним, в многостраничных решениях о штрафах преобладают дела, связанные с неправильным расчетом скидок.



Один из типичных примеров: в октябре прошлого года в магазине Penny в Злине сок Relax продавался за 26,90 чешских крон. Заявленная скидка в 48 процентов была рассчитана на сумму 51,90 чешских крон, хотя фактическая базовая цена, самая низкая цена за последние тридцать дней, на основании которой должны рассчитываться скидки, составляла всего 24,90 чешских крон. Таким образом, сок вовсе не был уценен, а наоборот, стоил на две кроны дороже.



В других случаях наказываемые сети предлагали высокие скидки по «предыдущим ценам», в то время как правильно рассчитанная скидка по сравнению с самой низкой ценой, предложенной за последние тридцать дней, была нулевой.



Обычно уловка заключалась в том, что «текущая или предыдущая цена» и процентная скидка указывались крупным шрифтом, а самая низкая цена за тридцать дней — мелким.



Новые правила расчета скидок вступили в силу в Чехии в январе 2023 г. Тогда торговые сети попытались воспользоваться тем, что в законе говорилось об обязанности указывать самую низкую цену за тридцать дней, но не было прямо сказано, что процентная скидка должна рассчитываться от этой цены. Однако осенью прошлого года Суд Европейского союза постановил, что так и должно быть.



Но теперь, похоже, ритейлеры отступают от своих уловок. Не только в пражских магазинах Penny Market на полках стоят другие ценники, чем раньше. Исчезла вводящая в заблуждение информация о «регулярной цене», о которой почти никто не имел представления, а также процент скидки.



«Мы следим за тем, чтобы вся необходимая информация была доступна покупателям в соответствии с законодательством. Для товаров мы указываем текущую акционную цену, самую низкую цену за последние тридцать дней и срок действия акции», — сообщила представитель магазина Мартина Дворжакова.



Ценник на товары на распродаже в Billa. Здесь нет вводящей в заблуждение цифры процента, но, с другой стороны, нет и цифры самой низкой цены за последние 30 дней.



Если некоторые сети отступают от своей нынешней практики, то, возможно, они делают это для того, чтобы оценить новую ситуацию и выбрать оптимальную стратегию на будущее в отношении цен и скидок«, — сказал эксперт по маркетингу Робер Ле Венер.



В противном случае, по его словам, в целом многие компании просчитывают, когда стоит платить штрафы, если это приводит к увеличению их прибыли.



