«Это не дискриминация». Город Билина предлагает льготное посещение бассейна для местных
26 апреля 2025
15:00
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Владельцы дисконтной карты города Билина в Теплицком районе с начала сезона будут платить половину стоимости при посещении местного плавательного бассейна в Киселке. Ранее несколько городов в Устецком крае уже вводили неравные цены на посещение плавательных бассейнов, но Чешская торговая инспекция (ČOI) тогда отменила их, объяснив, что это дискриминация. Однако, по мнению городской администрации и инспекции, поддержка пользователей карт, недавно введенная городским советом Билины, является правильной.
«Проект муниципальной карты в Билине был создан главным образом для того, чтобы город мог предоставить своим жителям льготное посещение бассейна в Киселке», — говорится на сайте мэрии.
Люди с городской картой заплатят за вход 100 крон, остальные еще 100 крон сверху. Плата за вход отличается только для взрослых и пенсионеров, для детей она составляет 70 крон. Городская дисконтная карта на два года стоит 1 089 крон. По ней можно получать скидки не только в муниципальных организациях, но и у частных продавцов, присоединившихся к проекту. Жители Билины могут одновременно с заказом городской карты подать заявку на получение субсидии на ее приобретение, которая покроет 100% стоимости.
«Условием для получения субсидии является постоянное место жительства и отсутствие задолженности перед городом и его организациями», — добавил заместитель мэра.
Получить городскую дисконтную карту может любой желающий, в том числе жители соседних городов или гости города. «Поэтому мы никого не дискриминируем», — подчеркнул заммэра.
По словам представителя инспекции, дифференциация цен должна быть оправдана законной целью, а средства достижения этой цели должны быть соразмерными.
«Исходя из имеющейся информации, мы склонны сделать вывод, что в данном случае дискриминации, скорее всего, нет. Чтобы сделать окончательный вывод, необходимо рассмотреть дело в контексте проверки, например, на основании жалобы», — сказал представитель.
Руководство Билины хотело предоставить местным жителям преимущество при посещении еще в 2018 году. Тогда по аналогичному пути пошли и другие города региона. Однако более низкая плата за вход, обусловленная постоянным проживанием в городе, нарушила запрет на дискриминацию в Законе о защите прав потребителей. Весной 2019 года инспекция наложила штрафы в размере 10 000 чешских крон на руководителей плавательных бассейнов в Билине, Духцове и Штети. Операторы в Дуби и Осеке заплатили на 5 000 крон больше.
Летний бассейн в Билине на Киселке предлагает посетителям вышку для прыжков в воду, водную горку, детский бассейн, площадку для игры в волейбол или нетбол, площадку для пляжного волейбола, детскую песочницу и травяную зону отдыха. Загорая, можно наслаждаться видом на холм Боржень, куда от бассейна ведет природная тропа с 12 информационными щитами, которые познакомят интересующихся с геологическим развитием, флорой и фауной.