«Это не дискриминация». Город Билина предлагает льготное посещение бассейна для местных

«Проект муниципальной карты в Билине был создан главным образом для того, чтобы город мог предоставить своим жителям льготное посещение бассейна в Киселке», — говорится на сайте мэрии.





Люди с городской картой заплатят за вход 100 крон, остальные еще 100 крон сверху. Плата за вход отличается только для взрослых и пенсионеров, для детей она составляет 70 крон. Городская дисконтная карта на два года стоит 1 089 крон. По ней можно получать скидки не только в муниципальных организациях, но и у частных продавцов, присоединившихся к проекту. Жители Билины могут одновременно с заказом городской карты подать заявку на получение субсидии на ее приобретение, которая покроет 100% стоимости.





«Условием для получения субсидии является постоянное место жительства и отсутствие задолженности перед городом и его организациями», — добавил заместитель мэра.





Получить городскую дисконтную карту может любой желающий, в том числе жители соседних городов или гости города. «Поэтому мы никого не дискриминируем», — подчеркнул заммэра.





По словам представителя инспекции, дифференциация цен должна быть оправдана законной целью, а средства достижения этой цели должны быть соразмерными.





«Исходя из имеющейся информации, мы склонны сделать вывод, что в данном случае дискриминации, скорее всего, нет. Чтобы сделать окончательный вывод, необходимо рассмотреть дело в контексте проверки, например, на основании жалобы», — сказал представитель.





Руководство Билины хотело предоставить местным жителям преимущество при посещении еще в 2018 году. Тогда по аналогичному пути пошли и другие города региона. Однако более низкая плата за вход, обусловленная постоянным проживанием в городе, нарушила запрет на дискриминацию в Законе о защите прав потребителей. Весной 2019 года инспекция наложила штрафы в размере 10 000 чешских крон на руководителей плавательных бассейнов в Билине, Духцове и Штети. Операторы в Дуби и Осеке заплатили на 5 000 крон больше.





Летний бассейн в Билине на Киселке предлагает посетителям вышку для прыжков в воду, водную горку, детский бассейн, площадку для игры в волейбол или нетбол, площадку для пляжного волейбола, детскую песочницу и травяную зону отдыха. Загорая, можно наслаждаться видом на холм Боржень, куда от бассейна ведет природная тропа с 12 информационными щитами, которые познакомят интересующихся с геологическим развитием, флорой и фауной.