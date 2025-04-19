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Захлопнулась дверь или лопнули трубы? Не бойтесь звонить на горячие линии страховых компаний

Новости и статьи
22 апреля 2025
18:00
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Большинство людей уже пользуются службой поддержки страховых компаний на дорогах, а также при страховании третьих лиц или в путешествиях. Постепенно все больше людей получают помощь и при страховке жилья и имущества.
Почти половина всех случаев приходится на сантехников и слесарей. Некоторые страховщики также предлагают убрать опасные осиные гнезда или помочь клиенту с серьезными проблемами в компьютере. Обычно служба помощи работает следующим образом: клиент звонит по номеру службы, указанному в полисе, в сопутствующей документации или на сайте страховой компании. Он описывает свою ситуацию и потребности, а служба находит специалиста необходимой профессии и договаривается с клиентом о встрече. Если речь идет, например, о захлопнувшихся дверях, время прибытия слесаря обычно составляет от нескольких десятков минут до полутора часа в зависимости от местоположения. Для других видов помощи время может варьироваться. Однако служба всегда старается направить клиента к специалисту как можно быстрее. Преимущества такого сервиса также выделяются на фоне ухудшающейся доступности мастеров. Страховые компании постепенно расширяют предложение. Они уже помогают в случаях переезда, необходимости негарантийного ремонта бытовой техники или кибератаке, а также утере данных на компьютере. Лимиты на использование мастеров в экстренных ситуациях увеличились до 10 000 крон за каждый выезд, а количество выездов в год больше не ограничено.Ежегодно Global Assistance проводит более 80 000 выездов для страховых компаний, в основном для разбитых автомобилей. Однако растет и количество вызовов в частные дома: в позапрошлом году мастера выезжали почти на 14 000 происшествий. Почти половина вызванных — сантехники и слесари. Среди новых направлений преобладают услуги по дезинфекции, дезинсекции и истреблению, особенно по удалению осиных гнезд. Людям рекомендуется не избавляться от гнезд самостоятельно, так как насекомые могут быть агрессивными и причинять вред здоровью. Лучше доверить это дело профессионалам.Ремонт велосипедов также входит в перечень сервисных услуг. Незначительные поломки устраняются специалистом на месте, а для более сложных ремонтов клиента бесплатно доставляют в мастерскую, домой или в другое место на расстояние до 50 км. Типичные случаи — спущенная шина или порванная цепь; сервис также оказывает помощь при мелких травмах. Растет спрос также устранение неисправностей бытовой техники. Удобный вариант — взять на время ремонта запасной прибор, например холодильник или стиральную машину. Помощь может быть оказана на месте или дистанционно. Если лимит превышен, клиент заранее информируется об этом и самостоятельно оплачивает разницу.
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