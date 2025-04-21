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Пражские куранты остановятся в память о жертвах ДТП, связанных с превышением скорости

Новости 420on
23 апреля 2025
11:00
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Остановка Пражских астрономических часов и отложенное начало заседания правительства сегодня посвятят памяти жертв аварий, произошедших из-за превышения скорости. Колокольчик на астрономических часах прозвонит 148 раз, по одному разу за каждого погибшего в этих авариях в прошлом году.
Об этом заявила Люция Доседелова от имени организаторов Национального дня без спешки, организованного Чешской ассоциацией страховых компаний. К инициативе присоединятся и организаторы некоторых мероприятий, которые будут начинаться символически на 13 минут позже.

Эти 13 минут являются символом Национального дня без спешки. По мнению организаторов, именно столько минут сэкономили бы водители при движении из Праги в Брно, если бы ехали в среднем на 20 километров в час быстрее, чем разрешено законом. «За последние 15 лет доля аварий, вызванных превышением скорости, составила почти 15%. Таким образом, скорость является второй по распространенности причиной аварий после вождения. Только в 2024 году превышение скорости унесло жизни 148 человек», — говорит Доседелова.

В память об этих погибших астрономические часы Старого города с апостолами остановятся в 11:00. Правительство Чехии также символически присоединится к национальному дню без спешки. Министры соберутся на заседание в 14:43, на 13 минут позже первоначально объявленного времени. 

Ассоциация страховых компаний уже третий год организует Национальный день без спешки. Цель проекта — снизить уровень аварийности и повысить осведомленность о том, что спешка за рулем часто заканчивается трагически.
авария дтп Чехия
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