Глава МВД Чехии предлагает защиту хоккеисту Доминику Гашеку в ответ на угрозы Медведева

Вит Ракушан (STAN) сообщил в своем профиле в социальной сети X, что Министерство внутренних дел в случае необходимости предоставит защиту бывшему хоккейному вратарю Доминику Гашеку. По его собственным словам, в последние дни он получал угрозы от бывшего президента России Дмитрия Медведева.





«Господин Медведев, очевидно, забыл, что мы больше не находимся в сфере влияния России. Мы не привыкли к этим восточным манерам и не собираемся к ним привыкать», — написал министр в своем заявлении.





«Граница между Востоком и Западом — это не линия на карте. Она больше похожа на невидимый культурный меридиан. К западу от нее немыслимо, чтобы государственный чиновник угрожал гражданам смертью, а к востоку — это обычное дело, что в очередной раз продемонстрировал Дмитрий Медведев своими высказываниями», — сказал Ракушан.





Это уже второй случай за короткое время, когда Медведев высказывается в адрес Гашека. В то время, когда российский хоккеист Александр Овечкин, который в Instagram сфотографировался с российским лидером Владимиром Путиным и безоговорочно его поддерживает, побил рекорд по количеству забитых голов в НХЛ, Медведев написал в Telegram: «Ждем самоубийства сумасшедшего чеха Гашека».





Гашек в ответ заявил, что Медведев угрожает ему. «Очевидно, что этот человек публично угрожает мне убийством», — сказал Гашек в интервью iSport.cz.





В своем профиле в социальной сети X Гашек также раскритиковал МВД Чехии за то, что оно не отреагировало на слова российского политика.