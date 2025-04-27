Количество свадеб в Чехии стремительно снижается

Самое большое количество браков в Чехии на сегодняшний день — 135 714 — было заключено в 1920 году. Статистики отмечают, что брак, помимо множества положительных социальных и эмоциональных преимуществ, которые он приносит людям, также выполняет определенную «защитную» функцию от преждевременной смерти. Уровень смертности среди женатых людей ниже, чем среди разведенных и овдовевших.





«Однако играет роль и тот факт, что люди с более тяжелым бременем для здоровья часто не вступают в брак, что подтверждает, что у неженатых в настоящее время (через несколько лет после того, как пандемия ковида-19 утихла) уровень смертности в 1,8 раза выше, чем у женатых и замужних», — заключили статистики.





По их словам, ежегодное число новобрачных в Чешской Республике колебалось на протяжении последних 11 лет. Оно росло в течение пяти лет после 2013 года, когда уровень браков был самым низким за всю историю, а затем попеременно падало и росло в последующие годы. Наибольшее количество за этот период было зафиксировано в 2019 году, когда 54 900 помолвленных пар сказали «да».





Три четверти всех браков являются первыми для молодоженов, причем средний возраст женихов составляет 32-33 года, а невест — 30-31 год за последнее десятилетие. Четверть браков — это повторные браки для одного или обоих молодоженов. Разведенные люди чаще всего вступают в новый брак после развода, причем их готовность вступить в повторный брак снижается по мере увеличения времени, прошедшего с момента развода.





В прошлом году власти расторгли 20 800 браков по сравнению с 26 764 десятилетием ранее. Среднее время между вступлением в брак и разводом составляет 13,5 года. В последние годы чаще всего разводятся мужчины и женщины в возрасте от 45 до 49 лет, то есть те, кто родился во время демографической волны 1970-х годов (измеряется количеством разводов в данном возрасте на 1 000 состоящих в браке), но чаще всего разводятся самые молодые люди в возрасте до 25 лет. С увеличением возраста уровень разводов как среди мужчин, так и среди женщин имеет тенденцию к снижению.