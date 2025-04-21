Вертолет, сбивший высоковольтные провода, пилотировал влиятельный бизнесмен из Чехии
23 апреля 2025
13:30
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Вертолет MD 520N, который сбил высоковольтные провода вблизи Пльзеня, пилотировал влиятельный бизнесмен. Речь идет о Зденеке Боуржике. К счастью инцидент обошелся без пострадавших. По данным редакции, у 49-летнего мужчины даже не было разрешения на использование частной земли рядом с полем для гольфа, откуда он взлетел.
Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в создании общей опасности по неосторожности. Инцидент произошел в Дышине в воскресенье после семи часов вечера. На место происшествия также выехали сотрудники Института экспертного расследования причин авиакатастроф. «Я могу подтвердить, что вертолет пересек высоковольтные провода при взлете с территории рядом с полем для гольфа», — сказала Лада Оухрабкова, глава технических и авиационных инспекторов.
Два источника Novinky.cz сообщили, что вертолет MD 520N пилотировал Зденек Боуржик.
«После инцидента машина улетела с места происшествия, что совершенно невероятно», — удивляется один из них.
Журналисты связались с предпринимателем по телефону. Хотя он сначала бросил трубку, но позже прислал текстовое сообщение со своими комментариями. «В результате аварии никто не пострадал. Мы полностью сотрудничаем со следственными органами и никак не можем помешать их работе», — написал он.
Менеджер гольф-курорта Мартина Лесова заявила в понедельник, что дело не в их госте. «Если кто-то летит к нам, мы знаем об этом и даем соответствующему лицу информацию о том, где приземлиться. В данном случае мы об этом не знали», — сказала она.
Из-за того, что вертолет оборвал провода высокого напряжения, Дышина и окрестности остались без электричества до конца воскресного вечера.
Боуржик владеет несколькими компаниями, в том числе бетонным заводом BSG в Пржедславе. В прошлом он уже сталкивался с обвинениями в попытке незаконной охоты на строго охраняемых тетеревов с вертолета в Словакии. Однако суд в итоге оправдал его.
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