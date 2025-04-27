Изменение тарифов удорожит электроэнергию для многих дачников

Это предусмотрено новой системой тарифов, разрабатываемой Управлением по регулированию энергетики. Цель — снизить нагрузку на сеть электропередачи, то есть сэкономить на необходимых инвестициях, которые в конечном итоге должны оплачивать потребители.





«Новые тарифы должны быть справедливыми в смысле более целенаправленного распределения затрат, которые отдельные потребители фактически генерируют в сети. Это означает, что никто не должен переплачивать за нужды других», — сказал Михал Кеборт, пресс-секретарь ведомства.





Это касается, например, дачников с кольцевым генератором, которым оператор сети должен быть готов постоянно поставлять необходимый объем электроэнергии, даже если они пользуются этим энергоемким устройством только раз в год.





«Для домашних хозяйств изменения в тарифах будут внедряться постепенно начиная с 2030 года», — пояснил Кеборт. По его словам, по крайней мере на начальном этапе участие в новой системе тарифов будет добровольным.





«Для дачников, владельцев коттеджей или гаражей это больная тема. Для многих из них это будет означать увеличение расходов», — резюмировал аналитик ENA Йиржи Гавор.





Однако, по данным Чешской ассоциации регулируемых электроэнергетических компаний, в которую входят ČEZ Distribuce, EG.D, PRE и государственная ČEPS, большинству не стоит беспокоиться о значительном повышении цен на электроэнергию; напротив, многие из них сэкономят. Оптимальный выбор автоматического выключателя может сохранить примерно пятую часть расходов на электроэнергию после изменения тарифов по сравнению с сегодняшним днем.





И не обязательно дожидаться новой структуры тарифов, чтобы сменить автоматический выключатель. Экономия в сотни в месяц может быть достигнута уже сейчас.





Например, в Среднечешском крае в стандартном распределительном тарифе автоматический выключатель 1×25A стоит 119 чешских крон в месяц. Упомянутый Гавором автоматический выключатель 3×16A стоит 190 крон в месяц, а автоматический выключатель 3×32A в тарифе на электроотопление — 726 крон.





По мнению директора компании Yello Михала Кулига, оптимальное значение автоматического выключателя зависит от ряда факторов. «В случае новых зданий его стоимость определяет проектировщик, исходя из того, какое оборудование будет использоваться в здании. Если вы купили старый дом или квартиру и унаследовали автоматический выключатель, рекомендуется проверить его соответствие номиналу с помощью электрика. Электрик осмотрит проводку и предложит вариант выключателя, исходя из условий дома», — говорит Кулиг.





В квартирах обычно достаточно однофазного автоматического выключателя на 25 А. Если электричество используется для отопления и нагрева воды, применяется трехфазное распределение и автоматический выключатель 3×25 А.





Если в доме, даже на даче, стоит автоматический выключатель больше 3×32 А, то, согласно утверждению Кулига, для этого должны быть веские основания. «Рекомендуется перепроверить подключение электроприборов к отдельным фазам и посмотреть, не используются ли без необходимости старые приборы с высоким энергопотреблением. Например, старый циркулятор требует больших пусковых токов, в то время как современные приборы часто бывают однофазными с той же мощностью», — пояснил он.





По словам Гавора, люди также смогут сэкономить деньги, изменив время использования электроэнергии. «То есть, если потребитель готов регулировать свое потребление в определенное время суток, он получит более выгодный тариф, чем тот, кто использует электроэнергию в пиковые моменты».





«Потребитель с электрическим отопительным котлом или насосом сможет управлять своим потреблением без проблем. Дистрибьюторы и продавцы будут предлагать интеллектуальные системы управления, например, нагревать воду в бойлере, когда электроэнергия на рынке дешевая», — добавил он.