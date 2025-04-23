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Получаете жилищное пособие? Не забудьте предоставить необходимые документы

Новости и статьи
24 апреля 2025
18:00
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У жителей Чехии, получающих жилищное пособие, осталась всего одна неделя, чтобы предоставить в центр занятости документы, необходимые для продления выплат. К ним относятся, например, справки о доходах или арендной плате. Время есть до следующей среды.
Чтобы продолжать получать жилищное пособие, чехи должны предоставлять ежеквартальные справки о доходах и расходах на жилье. Их всегда нужно предоставлять в апреле за первый квартал и в октябре за третий квартал.

В январе и июле документы за предыдущий календарный квартал необязательны.

Подтверждаются документы о доходах всех лиц, получающих заработную плату в семье. Однако это не касается, например, доходов от работы на неполный рабочий день, если в семье есть дети-иждивенцы. Государство может самостоятельно найти информацию о пенсии или родительском пособии, а также о доходах некоторых работодателей. Но вам необходимо самим проинформировать власти.

Что касается расходов на жилье, нужно предоставить информацию, в частности, о выплаченной арендной плате, услугах, таких как вывоз мусора, лифт и расходы на электроэнергию. Данные о расходах на электричество или газ можно запросить у поставщика, если человек дал на это свое согласие.

Документы можно отправить через веб-приложение Jenda или лично в офисе Центра занятости. Для входа в приложение требуется электронная идентификация гражданина, которая может представлять собой данные доступа к электронному банкингу, eObčanka или мобильный ключ eGovernment.

Конечно, необходимо предоставить документы и для получения детского пособия, но это относится только к доходам, а не к расходам на жилье. Для пособия документы подаются каждый квартал.
пособия Чехия
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