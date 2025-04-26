Замок Троски в Чехии и его окрестности стал популярным среди фанатов Kingdom Come

Готические руины замка Троски — популярное туристическое место, расположенное на одноименной вершине недалеко от деревни Тросковице. Только за пасхальные выходные его посетили 5300 человек, что примерно вдвое меньше, чем в прошлом году, когда их число составляло около 2900.



«Больше всего людей было в воскресенье, когда пришло 1 860 человек. Частично это связано с игрой, но может быть и с погодой», — говорит кастелян замка Паулина Сухомелова. «Было бы лучше, если бы посетители выбрали для передвижения поезд, а не свои автомобили».



Именно автомобили стали причиной проблем вокруг замка. «Волна приезжих превысила вместимость парковок на двадцать процентов. Машины парковались где попало», — говорит Свадбик, мэр Тросковице. Деревня находится в зоне охраняемого ландшафта «Богемский рай», и парковка и въезд в необозначенные места запрещены. Поэтому в ближайшие месяцы муниципалитет планирует увеличить количество парковочных мест.



«Это показало нам, что необходимо создавать дополнительные парковки, — говорит мэр Тросковице. Если количество автомобилей все еще будет слишком велико, Свадбик говорит, что придется прибегнуть к другим мерам. «В случае, если парковка все равно будет заполнена, нам придется ограничить въезд посетителей в деревню».



Больше посетителей, больше отходов



По словам мэра, в связи с ростом интереса посетителей муниципалитет также сталкивается с проблемой увеличения количества мусора. Поэтому Тросковице планируют усилить уборку и наблюдение в наиболее оживленных местах.



«Пока мы справляемся с этим, но нам нужно увеличить мощности», — сказал Свадбик. «Что касается уборки, то в местах наибольшего скопления людей будут работать временные сотрудники. Кроме того, в местах скопления людей будет больше мешков для мусора», — продолжил мэр.



Природный заповедник Аполена, расположенный рядом с Троским замком, также является частью сюжета игры. С 2010 года скальный город был закрыт для посещения. Из-за опасений, что некоторые игроки могут отправиться туда лично, с 17 апреля была увеличена частота патрулирования, подтвердил мэр Свадбик.



Болельщики отправляются в места, связанные с игрой, как самостоятельно, так и организованно. «Судя по цифрам, интерес растет и к тем местам, которые обычно не известны, например, к небольшим деревням», — пояснила член команды Kingdom Come Deliverance live Анна Ланска, которая является одним из организаторов тематических мероприятий, фестивалей и праздников в местах, где происходит действие игры. «Когда мы находимся в том или ином месте, фанаты хотят знать, что именно происходит в игре», — говорит Ланска. В этом году замок Троски также готовит специальную программу для фанатов на один из выходных дней.



Успех игры



Видеоигра Kingdom Come: Deliverance II от чешской Warhorse Studios вышла в феврале этого года. Главный герой — Генрих Скалицкий, история которого разворачивается в реальных исторических условиях средневековой Европы. Часть сюжета происходит в регионе Кутна Гора. Например, это крепости Малешов, Сухдол, Мишковице, Опатовице или Ратборж.



Действие второй части разворачивается в Чешском раю. Помимо Троского замка, на игровой карте есть Вежицкий пруд или Небаков.