26 апреля в торговых сетях Чехии проходит весенний раунд благотворительного сбора продуктов питания

Продукты, пожертвованные в ходе одного раунда сбора продуктов, позволяют пополнить запасы продовольственных банков до уровня, достаточного для следующего сбора. Ежегодно продовольственные банки помогают 430 000 человек. Об этом на пресс-конференции в Праге сообщил председатель Чешской федерации продовольственных банков Алеш Славичек.



В ходе сбора продуктов питания банки пополняют запасы в основном продуктами длительного хранения. По словам Славичека, средняя стоимость килограмма пожертвованных товаров составляет 100 крон. В ходе весенней акции прошлого года люди пожертвовали 565 тонн товаров, из которых 509 тонн пришлось на продукты питания и 56 тонн на товары гигиены. По сравнению с прошлым годом было собрано на 70 тонн товаров больше.



«Продукты, которые мы ежедневно забираем из торговых сетей, в основном это фрукты, овощи, молочные продукты, мы стараемся дополнять продуктами длительного хранения, чтобы, например, мама могла приготовить детям полноценное питание», — сказал Славичек.



По словам Славичека, Чешская федерация продовольственных банков давно стремится к снижению НДС на женские гигиенические средства. «Это облегчит пожертвования для доноров, особенно для компаний. Часто бывает, что для них выгоднее ликвидировать этот ассортимент, чем пожертвовать. И мы будем рады, если в будущем государство задумается и над текстилем в этом отношении», — сказал он.



Славичек верит, что люди сегодня придут помочь, несмотря на то, что весенняя акция в этом году проходит после Пасхи, и многие люди еще не получили зарплату. «Мы всегда учитываем, чтобы это не было непосредственно перед зарплатой. В этом году, однако, нам помешала Пасха, иначе это было бы неделю назад», — сказал он.



По словам Славичека, ежегодно продовольственные банки помогают 430 000 человек. Банки распределяют товары между 1500 некоммерческими организациями, а часть отдают людям напрямую. «Мы раздаем в около 200 городах. В прошлом году мы провели там опрос, и 60 процентов получателей помощи — это родители-одиночки, многодетные семьи и пожилые люди», — сказал он.



Сегодня в акции примут участие более 2500 магазинов, в весенней акции прошлого года их было около 2100. Пожертвования можно будет сдать в магазинах сетей Albert, Globus, Tesco, Billa, Kaufland, Lidl, Makro и COOP. В сборе пожертвований также примут участие продавцы аптек Rossmann, dm drogerie markt и Teta drogerie. В Penny Market люди могут с четверга по воскресенье пожертвовать деньги на кассах. Онлайн-пожертвования можно делать с вторника через интернет-магазины Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco, Billa, dm drogerie markt и Teta drogerie.