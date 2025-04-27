В Пльзеньском крае на глазах у родителей собака откусила кусок лица четырехлетней девочке

«С понедельника мы расследуем дело о нападении собаки на несовершеннолетнего ребенка, которое произошло в деревне Хотешов. Коллеги начали уголовное расследование по подозрению в причинении вреда здоровью по неосторожности», — подтвердила пресс-секретарь полиции Ева Червенкова.



По ее словам, полиция пока выясняет все обстоятельства происшествия. «Учитывая возраст потерпевшей, мы не будем предоставлять более подробную информацию», — добавила Червенкова.



Как удалось установить Novinky, инцидент произошел во дворе дома одного из родственников пострадавшей, куда она пришла с родителями в гости. На девочку напала сука породы маламут, которая, по всей видимости, защищала своих новорожденных щенков.



Покусанную дочь родители доставили в ближайшую местную больницу. «Оттуда мы перевезли ребенка в Пльзеньскую факультетскую больницу с ранениями лица», — добавила Андреа Дивишова из Пльзеньской региональной скорой помощи.



Исключительный случай



По словам Яны Хынковой из питомника аляскинских маламутов, это исключительный случай.



«Мне не кажется обычным, чтобы сука так бросилась на ребенка из-за щенков. У кобелей это может случиться, иногда они могут проявить агрессию в рамках доминирования, хотя этого не должно быть. Поэтому начинающим заводчикам рекомендуются суки, которые более миролюбивы», — сказала заводчица.