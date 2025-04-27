В результате несчастных случаев на производстве в Чехии в прошлом году погибли 70 человек

В прошлом году в Чехии в результате несчастных случаев на производстве погибли 70 человек, что является самым низким показателем с момента образования независимой Чешской Республики. Число смертельных несчастных случаев снизилось примерно на 9% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье в пресс-релизе Государственного инспекционного управления труда.



Жертвами подавляющего большинства несчастных случаев на производстве стали мужчины, в прошлом году в результате несчастных случаев на производстве погибли пять женщин. По данным инспекторов, 85 процентов смертельных несчастных случаев произошли из-за неправильной или недостаточной оценки рисков.



Наибольшую долю смертельных случаев на производстве составили дорожно-транспортные средства — 15 случаев. В основном это были дорожно-транспортные происшествия на служебных дорогах или на закрытых для доступа общественности территориях предприятий. Инспекция не занимается производственными травмами, полученными в результате несчастных случаев на дорогах общего пользования. Второй по частоте причиной смерти были падения с высоты, например с крыш, лестниц или ступенек, в результате которых погибли семь человек. Шесть смертей произошли при перемещении материалов и других предметов на рабочем месте.



Как и в предыдущие годы, в прошлом году большинство погибших — 54 человека — составляли работники, состоявшие в трудовых отношениях. Десять смертей пришлось на людей, работающих по договорам, а остальные шесть — на людей, выполняющих работы или услуги вне трудовых отношений, которые, как правило, являются самозанятыми лицами.



В региональном сравнении наибольшее количество смертей произошло в Центральном Чешском крае, где в прошлом году в результате несчастных случаев на производстве погибли восемь человек. Наименьшее количество смертей было зарегистрировано инспекцией в Карловарском, Градецком и Либерецком краях. В каждом из них в 2024 году на производстве погибли по два человека. Среднечешский край является самым густонаселенным регионом Чехии, в то время как Карловарский, Либерецкий и Градец-Краллинский края, напротив, относятся к регионам с низкой плотностью населения.



Число смертельных несчастных случаев на производстве в Чехии постепенно снижается. По данным, опубликованным ранее, в середине 90-х годов инспекция регистрировала почти триста смертей в год. С 2003 года это число снизилось до 200 смертей, а в 2017 году впервые опустилось ниже ста. В 2021 и 2022 годах в результате несчастных случаев на производстве погибло по 88 человек, а в 2023 году — 77.