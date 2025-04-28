В рамках благотворительного сбора продуктов питания люди в Чехии пожертвовали 518 тонн товаров

В субботу в сборе приняли участие более 2500 стационарных магазинов, в весеннем раунде сбора в прошлом году их было около 2100. До вторника, 6 мая, люди могут помочь также через выбранные интернет-магазины.



26 апреля люди пожертвовали 464 тонны продуктов питания и 54 тонны товаров для гигиены. По данным организаторов, собранное количество продуктов соответствует 928 000 порций еды. Помощь пойдет брошенным пожилым людям, семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, бездомным и инвалидам.



«Замечательно быть частью такого крупного благотворительного мероприятия, которое объединяет людей», — сказал председатель Чешской федерации продовольственных банков Алеш Славичек. «Благодаря вам всем мы можем раздавать не только еду, но и надежду, достоинство и чувство, что никто не останется без помощи. Волонтеры, которые часами стояли у пунктов сбора или обеспечивали логистику, являются героями всей акции», — добавил он. В субботу в акции приняли участие около 5000 волонтеров.



Например, в сети Tesco люди пожертвовали около 75 тонн продуктов питания и товаров для гигиены. В акции приняли участие все магазины Tesco, которых насчитывается более 180, сообщила сегодня ČTK пресс-секретарь Ива Павлускова.



«Большим успехом пользовались заранее подготовленные пакеты с продуктами питания стоимостью 170 крон, доступные в избранных магазинах. Они содержали, например, рис, макароны, соусы для макарон, детские пюре, супы-пюре и паштеты», — сказала она.



В субботу Славичек сообщил ЧТК, что продовольственные банки ежегодно помогают 430 000 человек. По его словам, товары, пожертвованные в ходе одной продовольственной акции, позволяют пополнить склады продовольственных банков так, что они остаются полными до следующей акции. В ходе продовольственной акции банки пополняют запасы в основном продуктами длительного хранения. По словам Славичка, средняя стоимость килограмма пожертвованных продуктов составляет 100 крон. Банки распределяют продукты между 1500 некоммерческими организациями, а часть отдают людям напрямую.



В ходе весенней кампании прошлого года люди в обычных магазинах и через Интернет пожертвовали в общей сложности 565 тонн товаров, из которых 509 тонн составили продукты питания и 56 тонн — товары гигиены. По сравнению с предыдущим годом было собрано на 70 тонн товаров больше.