«У нас ваши эротическое видео и грязные сцены!». Узнайте, что опять придумали аферисты

Его цель — напугать людей и опустошить их кошельки. Однако с точки зрения изощренности схема довольно простая.





В данном случае нам поможет то, что чешский — сложный и коварный язык. Видно, что текст письма, скорее всего, был создан с помощью переводчика, поскольку появилась и английская версия сообщения. Если при открытии письма вас ожидает вежливое «dobrý den», то уже в следующем предложении мошенник обращается на ты. В следующих абзацах лингвистическое несовершенство повторяется.





Byl jsem schopen nahrát některé z vašich špinavých scén a namontovat některá videa. — Мне удалось записать некоторые из ваших грязных сцен и смонтировать несколько видео.





Смысл письма, очевидно, не в том, чтобы кого-то напугать. Хотя сообщения приходят в разных вариантах, у них есть одна общая черта. Определенная сумма денег в чешских кронах или евро и инструкции по оплате в биткоинах. В одном случае требовалось заплатить 24 000 крон в биткоинах. Как только жертва заплатит, все записи будут удалены, и он снова сможет жить приличной жизнью, свободной от забот.





Подобные письма должны заставить человека успокоиться и не отправлять никому деньги. Потому что это классический метод кибератаки, когда с неустановленного адреса электронной почты отправляется сообщение об утечке данных и секретных материалах. У такой техники есть свое английское название — sextortion.





В большинстве случаев, однако, шантажисты не располагают никакой информацией. Но с появлением искусственного интеллекта и различных языковых моделей становится все проще сгенерировать сообщение, в которое можно поверить. Создание простого сообщения с помощью языковой модели занимает считанные секунды.





К сожалению, кибератаки могут быть более изощренными. Мошенники могут хвастаться личной информацией, которую они получили в результате утечки данных. Это могут быть имена, пароли, адреса и фотографии, выложенные в социальных сетях. Но даже это ни в коем случае не должно убеждать человека переводить биткоины на чужие счета. Можно с уверенностью сказать, что мошенники часто просто пытаются подождать, кто попадется.





Истории о том, как люди клюют на интернет-мошенников, действительно распространены. Однако до сих пор появляются новые случаи, когда жертвы теряют свои с трудом заработанные сбережения.





Среди новых тенденций — поддельные анкеты на сайтах знакомств. Согласно статистике, в Чехии 53% людей пользовались приложениями для знакомств.





Среди них есть и швейцарская компания Date4friend, которая управляет сетью из сотен сайтов знакомств. Многие из них выглядят «под копирку». Простая графика, похожие фотографии, только названия разные.





Они ориентированы на одиноких пожилых людей, которые хотят с кем-то познакомиться. При этом они даже не подозревают, что берут на себя обязательства по долгосрочному платному членству. Позже люди начинают получать по электронной почте напоминания и требования заплатить, а то и угрозы взыскания.