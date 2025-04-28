Бомба замедленного действия. Мошенничество с поддельными интернет-магазинами выросло в Чехии в несколько раз

Мошенникам на руку нынешняя ситуация, когда люди ищут способы сэкономить в Интернете из-за постоянно растущих цен. При этом они часто решаются попробовать новые магазины, не проверив историю и отзывы других покупателей.





Однако, пытаясь сэкономить, они могут потом легко обмануться. «Мошенники готовы к этому и массово запускают тщательно продуманные и убедительные веб-сайты, имитируя легальных известных продавцов брендовой моды, электроники и товаров для дома», — предупреждает эксперт по безопасности компании Gen Digital.





«В первом квартале 2025 года мошенничество в сфере электронной коммерции в Чехии выросло на немыслимые 1,190% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В глобальном масштабе рост за год составил 790%», — сказал он.





Поддельные интернет-магазины появляются и исчезают тысячами, что делает их отслеживание практически невозможным. «Только за время рождественских праздников Gen обнаружил более 80 000 поддельных интернет-магазинов — свыше 7 500 в Чешской Республике, большинство из которых уже закрыты или перенесены на новый домен», — добавил эксперт по безопасности.





Общей чертой таких интернет-магазинов является, например, отсутствие на сайте контактных данных для связи с покупателями. Обычно там размещена лишь простая контактная форма, в которой люди могут оставлять вопросы и предложения. При этом найти электронную почту, главный офис компании или номер контактного телефона практически невозможно.





Чтобы не попасться на удочку, при совершении покупок в Интернете стоит придерживаться некоторых основных правил. Прежде всего, следует покупать в проверенных магазинах.





Если вы уже решили попробовать новый сайт, сначала проверьте его рейтинг и общие условия покупки. В этом могут помочь шопинг-гиды, такие как Zboží.cz. Пользователи часто делятся своим опытом работы с конкретными магазинами, в том числе, конечно, и негативным.





Отзывы о конкретных продавцах можно также найти на сайте Firmy.cz. Полезен и сайт Чешской торговой инспекции (ČOI), где регулярно обновляется список интернет-магазинов, с которыми пользователям следует быть осторожными.





«Если вы собираетесь совершить покупку в незнакомом интернет-магазине, прежде всего тщательно проверьте его в Интернете, и мы рекомендуем использовать одноразовую виртуальную карту», — говорит менеджер по безопасности клиентов компании Česká spořitelna.





Еще более сложными являются покупки на онлайн-барахолках, хотя на первый взгляд это может показаться не так. Они являются буквально золотой жилой. «В последние годы мы наблюдаем резкий рост преступлений, совершаемых в киберпространстве, в частности мошенничества. Атаки злоумышленников становятся все более изощренными и частыми», — предупреждает представитель отдела по борьбе с экономическими преступлениями полицейского президиума Чешской Республики.





Как же работает такая афера на онлайн-базаре? «Первый сценарий: мошенник размещает на интернет-базаре объявление о продаже товара и ждет, пока кто-нибудь с ним свяжется. Затем в мошенническом SMS или электронном письме аферист отправляет жертве ссылку на поддельный сайт, где жертва должна произвести оплату товара», — описывает эксперт исследовательской группы пражского филиала антивирусной компании Eset.





«После заполнения реквизитов злоумышленники лишают жертву суммы денег за товар. Как вариант, преступник попытается выяснить у жертвы баланс на ее банковском счете, а затем попытается украсть эту сумму».





По его словам, распространен и второй сценарий, при котором злоумышленники активно ищут жертву на базарах и притворно интересуются предлагаемым товаром. «Однако, согласившись купить товар, они требуют внести предоплату на случай, если продавец ничего не отправит или посылка придет поврежденной. Затем они выдают поддельный платежный шлюз за денежный депозитарий, управляемый онлайн-базаром», — говорит эксперт по безопасности.





Полицейские отмечают, что риск недооценивается, когда, как ни парадоксально, преступники грабят не покупателя, а продавца.





«Необходимо обдумать всю ситуацию и не поддаваться на разглашение конфиденциальных данных или подтверждение бессмысленных сделок. Нужно помнить, что в этой среде даже незначительная ошибка может привести к серьезным последствиям. Покупателю никогда не нужны данные вашей кредитной карты, включая PIN-код, чтобы отправить транзакцию. Всегда достаточно номера вашего счета», — предупреждает представитель полиции.