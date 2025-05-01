Чехия может увеличить расходы на оборону даже ценой увеличения долга, считает Павел

Правительство сможет увеличить расходы в течение следующих восьми лет сверх нынешних 2% валового внутреннего продукта (ВВП) даже сверх утвержденных рамок расходов государственных бюджетов. Разница между 2% ВВП и фактической суммой расходов на оборону не будет учитываться в лимитах расходов, к которым правительство привязано законом о бюджетной ответственности. Предложение связано с решением кабинета министров о постепенном увеличении расходов на оборону на 0,2% ВВП в год до 3% ВВП.





Подавляющее большинство союзных государств согласны с необходимостью увеличения расходов на оборону. В Чешской Республике долгое время не хватало средств на оборону, поскольку ситуация с безопасностью в Европе была благополучной и правительства не чувствовали необходимости инвестировать в вооруженные силы. В свое время расходы составляли менее 1% ВВП. Армия не могла инвестировать и не имела денег на содержание.





«Сегодня мы хотим, чтобы армия была полноценной частью альянса, чтобы она обеспечивала 100% нашей доли в коллективной обороне и безопасности. Именно поэтому нам нужно больше инвестировать не только в армию, но и в безопасность страны в целом», — сказал президент.





Этому и следующему правительству предстоит решить, что выбрать — непопулярное повышение налогов или увеличение долга. «Если, например, речь пойдет об увеличении долга, то я думаю, что в случае с Чешской Республикой это еще можно пережить, потому что Чехия — одна из наименее задолжавших стран Европы. У нас есть пространство, где можно взять деньги на увеличение расходов на оборону», — добавил Павел.