Чехи спасают Маска. Tesla в прошлом году удвоила продажи в Чехии

Американский автопроизводитель Tesla, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, в настоящее время сталкивается с падением продаж по всему миру. Однако в Чехии в прошлом году компания добилась значительных успехов.



В 2024 году компания поставила в страну в общей сложности 3730 автомобилей, тогда как в 2023 году — 1591 автомобиль. Об этом следует из недавно опубликованного годового отчета.



В прошлом году Tesla продала в Чехии 1982 автомобиля Model Y (в 2023 году — 1055), что составляет 53% от общего объема продаж в 2024 году и 88% роста по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, компания поставила 1696 автомобилей Model 3 (в 2023 году — 415), 23 автомобиля Model X (в 2023 году — 52) и 29 автомобилей Model S (в 2023 году — 69).



Выручка от продажи автомобилей в годовом исчислении подскочила до 5,016 млрд крон, тогда как в 2023 году она составляла 2,031 млрд, в основном благодаря большему количеству проданных автомобилей. Кроме того, Tesla зарабатывает на обслуживании автомобилей, которые ездят в Чехии.



На конец прошлого года у автопроизводителя в Чехии было два сервисных центра и 64 зарядные станции в семи местах. Число сотрудников выросло вдвое, до 33.



Судя по регистрации новых автомобилей, Tesla продолжает успешно работать в Чехии и в этом году. В то время как в первом квартале 2024 года чехи зарегистрировали 325 автомобилей Tesla, в этом году их было 533.



Проблема Маска



Tesla пережила худший первый квартал за последние годы во всем мире. Тем не менее, ее акции отреагировали ростом. Элон Маск объявил, что будет больше сосредоточиться на руководстве Tesla и меньше на своей роли в американском правительстве, где он должен сократить бюрократию. Рынок делает ставку на то, что возвращение босса принесет компании новый рост и развитие.



В начале апреля Tesla объявила, что в первом квартале 2025 года она поставила 336 681 автомобиль, что означает снижение на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство сократилось на 16 процентов до 362 615 автомобилей. Компания объясняет это переходом заводов на производство новой модели Y и последствиями торговых пошлин и регуляторных изменений, которые особенно сильно затронули рынки Китая и Европы.



Чистая прибыль упала на 71 процент до 409 миллионов долларов, а общий объем продаж составил 19,3 миллиарда долларов, что на девять процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.