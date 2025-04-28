«За урегулирование отношений с Российской Федерацией! Сделаем республику снова чешской! Без иммигрантов! Без ЕС, НАТО и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)!» — призывают на демонстрацию 8 мая на площади Республики организаторы из движения «Чехия на первом месте».



За мероприятием стоит активист дезинформационной сцены Ладислав Врабель, который в прошлом был осужден за распространение ложной информации о том, что Чехия планирует ядерный удар по России. Однако Конституционный суд отменил приговор, сославшись на то, что свобода слова распространяется и на распространение лжи.



При этом сама Россия, ведущая агрессивную войну против Украины, включила Чешскую Республику в список недружественных стран. Несмотря на это, за улучшение отношений с Россией будут выступать коммунист Скала или Клусачек, которые участвуют в движении «Хватит!».



Скала не скрывает своей любви к России. В своей биографии 70-х годов он утверждал, что в 1968 году приветствовал войска Варшавского договора в аэропорту. Клусачек, в свою очередь, получил высшее образование в России. Он также участвует в деятельности общества «Сватоплук», которое выступает за смену режима.



Оба они выйдут на сцену, например, рядом с бывшим депутатом от SPD Любомиром Вольным, который в последние недели привлекал к себе внимание плакатами с изображением президента России Владимира Путина.



Сторонники Окамуры займут Староместскую площадь



Объединение «Чехия против нищеты», возглавляемое председателем PRO и кандидатом от SPD Йиндржихом Райхлом, созвало на Староместскую площадь «манифестацию за процветание, свободу и мир в Чешской Республике» под лозунгом «Чехия против войны». На мероприятие должны прибыть председатель SPD Томио Окамура, его партийный коллега и депутат из Устецкого края Ярослав Фолдина, беспартийная сенатор Яна Звиртек Хамплова и бывший декан Высшей школы экономики Мирослав Шевчик. Организаторы ожидают участие 20 тысяч человек.



«Не давайте правительству умолчать этот важный юбилей! Давайте вместе отпразднуем его и дадим правительству понять, что чешский народ — мирный народ и что мы решительно отвергаем как военную пропаганду Яны Черноховой, так и растрату денег наших граждан на бессмысленную гонку вооружений», — призывают «райхловцы» на мероприятие.



В третий раз, 8 мая, публичное мероприятие пройдет на Вацлавской площади по инициативе института Post Bellum в ознаменование 80-летия окончания Второй мировой войны. Совместно с Paměť národa (Память народа) Post Bellum также подготовил выставку «Не забудем 80», которая на примерах свидетельств очевидцев напоминает о зверствах нацистов и коммунистов.



Общество Сватоплук политолога Петра Друлака, который выступает в качестве эксперта по внешней политике в движении «Хватит!», будет праздновать конец войны только 9 мая, то есть в день, который русские считают годовщиной окончания войны. Марш за мир от Малостранской площади должен поблагодарить представительства США, России и Румынии.



Общество «Чехия на первом месте» 9 мая организует митинг с целью выразить свою позицию по поводу нынешнего руководства государства.