Эпидемия желтухи в Чехии набирает силу
29 апреля 2025
09:00
710
Мытье рук становится таким же важным, как и во время пандемии COVID-19. В этом году в Чехии больше, чем когда-либо, распространяется желтуха типа А, известная как болезнь грязных рук. На сегодняшний день она была диагностирована у 424 человек, что в десять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Шесть человек уже умерли от этой инфекции.
«У них была серьезно повреждена печень. В основном это тяжелые алкоголики, страдающие циррозом, и хотя вирус протекает легко, у этих людей он может вызвать проблемы», — сказала Novinky заведующая отделением Хана Рогачова из Факультетской больницы Буловка в Праге, где умерли два пациента.
По состоянию на вторник, в Праге зарегистрировано три случая смерти, по одному в Карловарском, Среднечешском и Остравском краях. За весь прошлый год желтухой типа А переболели 636 человек, а в этом году, по состоянию на 28 апреля, уже 424 человека.
«На данный момент тенденция продолжает расти. Однако рост пока медленный, и нам пока удается сдерживать эпидемию. Сейчас ситуация под контролем, и мы стараемся просвещать группы риска», — сообщил Novinky директор Департамента охраны здоровья населения Министерства здравоохранения Матяш Фошум.
Примером может служить север Моравии, где гигиенисты пытаются обуздать вирус с осени прошлого года. Массовая вакцинация в зараженных сообществах помогла, и распространение болезни в Моравско-Слезной области замедляется, однако резервы все еще остаются. За неполные три месяца этого года желтухой заболели 74 человека, в прошлом году за весь год — 216.
Риск заражения в общественном транспорте небольшой
В настоящее время ситуация в Праге и в центральной Чехии хуже. «По сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было зарегистрировано три случая заболевания, это огромный рост», — сообщила Novinky директор противоэпидемического отдела пражской гигиенической станции Мартина Марешова, добавив, что в столице в этом году уже было зарегистрировано не менее 66 случаев.
К счастью, болезнь пока не распространяется бесконтрольно в обществе и затрагивает в основном изолированные районы и социально слабых людей, живущих в ухудшенных санитарных условиях.
«Заболевания не привязаны к одному месту, часть больных — это бездомные, часто с анамнезом инъекционного употребления наркотиков, кроме того, у нас зарегистрировано девять случаев заболевания, завезенных из-за границы», — добавила Марешова.
Вирус желтухи передается через кал. Однако если больной плохо моет руки после посещения туалета, он может распространять вирус на другие предметы, продукты питания или людей. Поэтому главная рекомендация — соблюдать гигиену после каждого посещения туалета, перед приготовлением пищи или по возвращении домой.
Что касается заражения в общественном транспорте, риск невелик. Некоторые транспортные предприятия, например в Праге, ежедневно дезинфицируют поручни и стержни, за которые люди держатся во время поездки.
«Риск распространения вируса гепатита А в городском общественном транспорте в целом низкий, при эпидемиологическом обследовании больных этот способ передачи не был подтвержден, но полностью исключить его нельзя», — заявил представитель Моравско-Смоленской санитарной станции Алеш Котрла.
«Если после использования транспорта мы моем и, при необходимости, дезинфицируем руки, риск передачи в общественном транспорте минимален», — добавила Марешова.
Гигиенисты в подверженных риску регионах также занимаются профилактикой. Например, они посещают школы, где наглядно объясняют ученикам и работникам, как правильно мыть руки и соблюдать гигиену. Они также призывают к дезинфекции и уборке туалетов.
Вакцинация против гепатита А не проводится повсеместно, но рекомендуется в первую очередь тем, кто контактировал с инфицированными или работает, например, в социальных службах, где они имеют дело с пожилыми людьми, людьми с ослабленным иммунитетом или бездомными.
По состоянию на вторник, в Праге зарегистрировано три случая смерти, по одному в Карловарском, Среднечешском и Остравском краях. За весь прошлый год желтухой типа А переболели 636 человек, а в этом году, по состоянию на 28 апреля, уже 424 человека.
«На данный момент тенденция продолжает расти. Однако рост пока медленный, и нам пока удается сдерживать эпидемию. Сейчас ситуация под контролем, и мы стараемся просвещать группы риска», — сообщил Novinky директор Департамента охраны здоровья населения Министерства здравоохранения Матяш Фошум.
Примером может служить север Моравии, где гигиенисты пытаются обуздать вирус с осени прошлого года. Массовая вакцинация в зараженных сообществах помогла, и распространение болезни в Моравско-Слезной области замедляется, однако резервы все еще остаются. За неполные три месяца этого года желтухой заболели 74 человека, в прошлом году за весь год — 216.
Риск заражения в общественном транспорте небольшой
В настоящее время ситуация в Праге и в центральной Чехии хуже. «По сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было зарегистрировано три случая заболевания, это огромный рост», — сообщила Novinky директор противоэпидемического отдела пражской гигиенической станции Мартина Марешова, добавив, что в столице в этом году уже было зарегистрировано не менее 66 случаев.
К счастью, болезнь пока не распространяется бесконтрольно в обществе и затрагивает в основном изолированные районы и социально слабых людей, живущих в ухудшенных санитарных условиях.
«Заболевания не привязаны к одному месту, часть больных — это бездомные, часто с анамнезом инъекционного употребления наркотиков, кроме того, у нас зарегистрировано девять случаев заболевания, завезенных из-за границы», — добавила Марешова.
Вирус желтухи передается через кал. Однако если больной плохо моет руки после посещения туалета, он может распространять вирус на другие предметы, продукты питания или людей. Поэтому главная рекомендация — соблюдать гигиену после каждого посещения туалета, перед приготовлением пищи или по возвращении домой.
Что касается заражения в общественном транспорте, риск невелик. Некоторые транспортные предприятия, например в Праге, ежедневно дезинфицируют поручни и стержни, за которые люди держатся во время поездки.
«Риск распространения вируса гепатита А в городском общественном транспорте в целом низкий, при эпидемиологическом обследовании больных этот способ передачи не был подтвержден, но полностью исключить его нельзя», — заявил представитель Моравско-Смоленской санитарной станции Алеш Котрла.
«Если после использования транспорта мы моем и, при необходимости, дезинфицируем руки, риск передачи в общественном транспорте минимален», — добавила Марешова.
Гигиенисты в подверженных риску регионах также занимаются профилактикой. Например, они посещают школы, где наглядно объясняют ученикам и работникам, как правильно мыть руки и соблюдать гигиену. Они также призывают к дезинфекции и уборке туалетов.
Вакцинация против гепатита А не проводится повсеместно, но рекомендуется в первую очередь тем, кто контактировал с инфицированными или работает, например, в социальных службах, где они имеют дело с пожилыми людьми, людьми с ослабленным иммунитетом или бездомными.