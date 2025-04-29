Эпидемия желтухи в Чехии набирает силу

«У них была серьезно повреждена печень. В основном это тяжелые алкоголики, страдающие циррозом, и хотя вирус протекает легко, у этих людей он может вызвать проблемы», — сказала Novinky заведующая отделением Хана Рогачова из Факультетской больницы Буловка в Праге, где умерли два пациента.



По состоянию на вторник, в Праге зарегистрировано три случая смерти, по одному в Карловарском, Среднечешском и Остравском краях. За весь прошлый год желтухой типа А переболели 636 человек, а в этом году, по состоянию на 28 апреля, уже 424 человека.



«На данный момент тенденция продолжает расти. Однако рост пока медленный, и нам пока удается сдерживать эпидемию. Сейчас ситуация под контролем, и мы стараемся просвещать группы риска», — сообщил Novinky директор Департамента охраны здоровья населения Министерства здравоохранения Матяш Фошум.



Примером может служить север Моравии, где гигиенисты пытаются обуздать вирус с осени прошлого года. Массовая вакцинация в зараженных сообществах помогла, и распространение болезни в Моравско-Слезной области замедляется, однако резервы все еще остаются. За неполные три месяца этого года желтухой заболели 74 человека, в прошлом году за весь год — 216.



Риск заражения в общественном транспорте небольшой



В настоящее время ситуация в Праге и в центральной Чехии хуже. «По сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было зарегистрировано три случая заболевания, это огромный рост», — сообщила Novinky директор противоэпидемического отдела пражской гигиенической станции Мартина Марешова, добавив, что в столице в этом году уже было зарегистрировано не менее 66 случаев.



К счастью, болезнь пока не распространяется бесконтрольно в обществе и затрагивает в основном изолированные районы и социально слабых людей, живущих в ухудшенных санитарных условиях.



«Заболевания не привязаны к одному месту, часть больных — это бездомные, часто с анамнезом инъекционного употребления наркотиков, кроме того, у нас зарегистрировано девять случаев заболевания, завезенных из-за границы», — добавила Марешова.



Вирус желтухи передается через кал. Однако если больной плохо моет руки после посещения туалета, он может распространять вирус на другие предметы, продукты питания или людей. Поэтому главная рекомендация — соблюдать гигиену после каждого посещения туалета, перед приготовлением пищи или по возвращении домой.



Что касается заражения в общественном транспорте, риск невелик. Некоторые транспортные предприятия, например в Праге, ежедневно дезинфицируют поручни и стержни, за которые люди держатся во время поездки.



«Риск распространения вируса гепатита А в городском общественном транспорте в целом низкий, при эпидемиологическом обследовании больных этот способ передачи не был подтвержден, но полностью исключить его нельзя», — заявил представитель Моравско-Смоленской санитарной станции Алеш Котрла.



«Если после использования транспорта мы моем и, при необходимости, дезинфицируем руки, риск передачи в общественном транспорте минимален», — добавила Марешова.



Гигиенисты в подверженных риску регионах также занимаются профилактикой. Например, они посещают школы, где наглядно объясняют ученикам и работникам, как правильно мыть руки и соблюдать гигиену. Они также призывают к дезинфекции и уборке туалетов.



Вакцинация против гепатита А не проводится повсеместно, но рекомендуется в первую очередь тем, кто контактировал с инфицированными или работает, например, в социальных службах, где они имеют дело с пожилыми людьми, людьми с ослабленным иммунитетом или бездомными.