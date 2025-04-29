Конституционный суд рассмотрит вопрос об ужесточении условий для российских заявителей на получение чешского гражданства
29 апреля 2025
15:00
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Конституционный суд (ÚS) должен рассмотреть, не противоречат ли ужесточенные условия для российских заявителей на получение чешского гражданства конституционному порядку. Он получил предложение 17 сенаторов об отмене части закона, известного как lex Ukrajina VII, который устанавливал, что россияне не могут получить чешское гражданство, если не представят документ об отказе от российского. Сенаторы считают, что эта мера дискриминирует всех россиян, независимо от их позиции или лояльности к режиму, который в 2022 году развязал войну против Украины.
Законодательство несправедливо, контрпродуктивно и неэффективно. Оно, по их словам, в первую очередь затронет тех заявителей, которые покинули Россию из-за репрессий или не хотели участвовать в военных действиях.
«Эти лица, у которых можно предположить более высокую лояльность к ценностям, на которых основана чешская государственность и конституционность, не смогут стать гражданами Чехии, поскольку никогда не получат от Российской Федерации документ об освобождении от ее гражданства», — говорится в предложении сенаторов. Однако Россия может выдать необходимый документ людям, которых она хочет иметь в Чехии, например, для сотрудничества со спецслужбами.
Спорное положение закона ссылается на защиту интересов безопасности и внешней политики Чехии в связи с российским вторжением в Украину. Оно устанавливает, что гражданство Чешской Республики может быть предоставлено «физическому лицу, которое на день подачи заявления о предоставлении гражданства Чешской Республики было гражданином Российской Федерации, при условии представления документа об утрате гражданства Российской Федерации. Исключение из этого правила составляют лица, получившие убежище, а также лица, которым гражданство может быть предоставлено в связи с их значительным вкладом в развитие Чехии, и дети, чьи родители являются гражданами Чехии».
Сенаторы указали, что даже без нового законодательства Чехия располагает другим мощным инструментом, который может быть применен в отношении потенциально рискованных заявлений из России. Гражданство может быть отказано по соображениям безопасности. Кроме того, если причины являются секретными, заявители не узнают о них и не могут защитить себя в суде.
Текущим предложением группы сенаторов будет заниматься судья-докладчик Павел Шамал. Однако решение должно быть принято пленумом, то есть коллегией всех конституционных судей.