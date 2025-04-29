Конституционный суд рассмотрит вопрос об ужесточении условий для российских заявителей на получение чешского гражданства

Законодательство несправедливо, контрпродуктивно и неэффективно. Оно, по их словам, в первую очередь затронет тех заявителей, которые покинули Россию из-за репрессий или не хотели участвовать в военных действиях.





«Эти лица, у которых можно предположить более высокую лояльность к ценностям, на которых основана чешская государственность и конституционность, не смогут стать гражданами Чехии, поскольку никогда не получат от Российской Федерации документ об освобождении от ее гражданства», — говорится в предложении сенаторов. Однако Россия может выдать необходимый документ людям, которых она хочет иметь в Чехии, например, для сотрудничества со спецслужбами.





Спорное положение закона ссылается на защиту интересов безопасности и внешней политики Чехии в связи с российским вторжением в Украину. Оно устанавливает, что гражданство Чешской Республики может быть предоставлено «физическому лицу, которое на день подачи заявления о предоставлении гражданства Чешской Республики было гражданином Российской Федерации, при условии представления документа об утрате гражданства Российской Федерации. Исключение из этого правила составляют лица, получившие убежище, а также лица, которым гражданство может быть предоставлено в связи с их значительным вкладом в развитие Чехии, и дети, чьи родители являются гражданами Чехии».





Сенаторы указали, что даже без нового законодательства Чехия располагает другим мощным инструментом, который может быть применен в отношении потенциально рискованных заявлений из России. Гражданство может быть отказано по соображениям безопасности. Кроме того, если причины являются секретными, заявители не узнают о них и не могут защитить себя в суде.





Текущим предложением группы сенаторов будет заниматься судья-докладчик Павел Шамал. Однако решение должно быть принято пленумом, то есть коллегией всех конституционных судей.