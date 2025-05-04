Подрядчик, получивший аванс, оставил женщину без ремонта и денег







Мастер серьезно подвел женщину из Мохельнице, которая три года назад договорилась с ним о реконструкции своего дома и заплатила ему за работу более полумиллиона крон вперед. Кроме разрушения пола в одной из комнат, он не выполнил никаких других работ. На просьбы женщины вернуть деньги он также не отреагировал. Поэтому она обратилась в полицию, которая сейчас расследует это дело. Мужчине грозит до пяти лет за решеткой.

Пожилая женщина ждала реконструкции своего дома с 2022 года, когда она заключила с мастером устный договор на выполнение работ. Предметом реконструкции должны были стать окна, электропроводка, ремонт отдельных комнат и другие строительные работы.







«Реконструкция дома должна была начаться в середине того же года и завершиться в течение 12 месяцев. На основании этого договора подозреваемый получил несколько авансов на материалы и рабочую силу на общую сумму 545 000 крон», — говорит представитель полиции Милуше Заицова.







Однако его строительная деятельность на участке началась только в 2023 году, когда он начал сносить пол в одной из комнат, но не закончил работу.





