Чешские СМИ: Три человека были убиты в результате стрельбы в парикмахерской в шведском городе Упсала

В результате стрельбы в парикмахерской в шведском городе Упсала погибли три человека, сообщили шведские СМИ и агентство Reuters.



Полиция сообщила, что получила звонки от граждан, которые сообщили, что слышали громкие выстрелы, похожие на стрельбу, вблизи площади Ваксала в центре города. Стрельба произошла накануне праздника Весны Вальпургиевой ночи, который выводит на улицы большие толпы людей.



Полиция была вызвана на место происшествия около 17:00.



Сервер The Guardian сообщил, что подозреваемый, предположительно, после стрельбы в парикмахерской около 17:00 скрылся на электрическом скутере. По информации Aftonbladet, полиция преследует подозреваемого. В поиски стрелка включился полицейский вертолет, сообщил телеканалу TV4 полицейский спикер Магнус Янссон Кларин.



Местные СМИ процитировали полицейского представителя Магнуса Янссона Кларина, который сообщил, что в районе поступило несколько сообщений о стрельбе.



Несколько человек были найдены с ранениями, которые указывают на огнестрельное ранение. Полиция оцепила район, и в настоящее время ведется расследование.



Между 17:30 и 18:00 по местному времени было временно остановлено движение поездов, прибывающих в город и выезжающих из него. Жителей района призвали не покидать свои дома, сообщила газета Uppsala Nya Tidning (UNT). Полиция установила в районе заграждения.