Сильная конкуренция заставляет чешские турфирмы снижать цены

Когда-то Хорватия была синонимом летнего отпуска для большинства чехов. Сегодня, однако, ее доминирующее положение постепенно ослабевает. «Мы видим, что интерес к Хорватии с каждым годом немного снижается. В этом году мы ожидаем аналогичной динамики», — говорит Ян Форет, генеральный директор туристического агентства Invia, в программе Agenda.



Основная причина — постепенное подорожание, которое вынуждает чешских туристов искать более доступные альтернативы.



«Из-за роста цен в последние годы люди привыкли искать альтернативы Хорватии для отдыха. Это новые направления, куда они ездят на собственном транспорте, например, Албания или Босния и Герцеговина, а также некоторые авианаправления, такие как Турция», — сказал глава Invia в интервью.



Продажи туров превышают прошлогодние



Спрос на зарубежные туры, несмотря на падение продаж туров в Хорватию, остается высоким. «На данный момент наши продажи превышают результаты 2024 года», — подтверждает директор туристического агентства. Интерес к турам first minute был высоким, но клиенты, которые решили подождать, теперь выигрывают от широкого предложения туров last minute.



«Благодаря тому, что в отличие от прошлых лет туристические агентства в этом году значительно увеличили свои мощности, на рынке по-прежнему достаточно свободных мест. Таким образом, клиенты могут рассчитывать на интересные ценовые предложения даже в высокий сезон», — говорит Ян Форет в программе Agenda.

Наибольший интерес традиционно вызывают Египет, Турция, Тунис и Греция. Растет также популярность Болгарии и экзотических направлений.



Зарубежная конкуренция меняет чешский рынок



Одним из основных факторов, влияющих в этом году не только на предложение, но и на цены, является усиление конкурентного давления со стороны зарубежных туристических агентств.



«В последние годы на чешский рынок вышло несколько новых зарубежных туристических агентств, таких как крупная немецкая туристическая компания TUI или Coral Travel. Они идут против тенденции умеренного подорожания и предлагают на рынок интересные по цене предложения, новые направления и даже новые пункты вылета в пределах Чешской Республики, что делает туры более доступными», — описывает Форет.



По словам главы Invia, приход иностранных игроков заставляет устоявшиеся чешские туристические агентства быстро реагировать. «Иностранная конкуренция подталкивает традиционные агентства к пересмотру своей ценовой политики, расширению спектра услуг и большей инновационности», — говорит он.



По словам Форета, именно давление новых конкурентов является одной из причин, по которой в последние недели клиенты в некоторых случаях могут наблюдать снижение цен на туры. «В начале года мы зафиксировали рост цен в некоторых направлениях до десяти процентов. Сейчас мы наблюдаем снижение цен. Каждую неделю на рынке появляются новые предложения», — говорит он.