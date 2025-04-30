Таможенники изъяли поддельные футболки на сумму 400 000 крон на блошином рынке в Мосте

Таможенники конфисковали в общей сложности 154 контрафактные футбольные и баскетбольные майки. «Во время инспекции прилавков таможенники обнаружили у одного продавца спортивную одежду, которая, по их мнению, является товаром, нарушающим права интеллектуальной собственности», — сказал Йиржи Неедлый, пресс-секретарь Таможенного управления региона Усти-над-Лабем.





На складном столике продавец выставил футбольные майки известных команд, на которых незаконно красовались логотипы известных производителей (Adidas, Nike и Puma).





«Другие футболки таможенники обнаружили в грузовом отсеке красного фургона с чешским регистрационным знаком», — добавил пресс-секретарь.





Всего изъяли 154 единицы контрафактной футбольной и баскетбольной одежды на сумму 390 400 крон (по цене оригинальной продукции), которые были доставлены на таможенный склад.





Если владельцы данных товарных знаков решат воспользоваться так называемой упрощенной процедурой, то товары будут экологически утилизированы.





«Если дело будет рассмотрено в суде, 56-летнему продавцу грозит штраф в размере до 10 миллионов крон», — уточнил Неедлый.