В Чехии в прошлом году при несчастных случаях на производстве погибли 70 человек — минимум с момента основания страны

Абсолютное большинство погибших составили мужчины. На рабочем месте погибли пять женщин. По данным инспекции, в 85% случаев причиной трагедий стала неправильная оценка профессиональных рисков.





Наибольшее число смертей произошло при эксплуатации автотранспорта — в 15 случаях. Речь идет преимущественно о ДТП на служебных дорогах или в закрытых для посторонних производственных зонах. Аварии на общественных дорогах в статистику инспекции не включаются. Второй по частоте причиной смертельных несчастных случаев стали падения с высоты — с крыш, лестниц и стремянок. В таких происшествиях погибли семь человек. Еще шесть смертей произошли при перемещении материалов и предметов на рабочем месте.





Как и в предыдущие годы, большинство погибших (54 человека) составляли сотрудники, работающие по трудовому договору. Десять погибших выполняли работу по договору подряда, а еще шесть человек занимались деятельностью вне рамок трудовых правоотношений — это, как правило, индивидуальные предприниматели.





Больше всего смертей произошло в Среднечешском крае — восемь человек. Минимальное количество погибших зарегистрировано в Карловарском, Краловеградецком и Либерецком краях, в каждом из этих регионов в 2024 году на рабочем месте погибли по два человека. Среднечешский край является самым населенным регионом страны, в то время как Карловарский, Либерецкий и Краловеградецкий, наоборот, входят в число наименее населенных.



Общее число смертельных несчастных случаев на производстве в Чехии снижается. В середине 1990-х годов, по данным инспекции, их число составляло почти 300 ежегодно. С 2003 года показатель снизился ниже 200, а в 2017 году впервые опустился ниже 100. В 2021 и 2022 годах в результате производственных травм погибли по 88 человек, а в 2023 году — 77.