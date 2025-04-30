Пожилые люди, мы нуждаемся в вас — заявляют чешские компании

Раньше люди старше 55 лет — одна из самых уязвимых групп на чешском рынке труда. Однако с старением населения компании все чаще готовы обращать внимание именно на работников этого возраста и начинают подстраиваться под них.



«Я помню времена, когда о человеке 60 лет говорили, что у него нет будущего в компании. Сейчас все полностью изменилось. Мы находимся в фазе, когда пытаемся убедить коллег остаться с нами гораздо дольше, даже если они достигли пенсионного возраста», — так описывает перелом, произошедший на чешском рынке труда, исполнительный директор по кадрам Komerční banka Цтирад Лолек.



В то же время он признал, что таким образом работодатели реагируют на «тотальную нехватку рабочей силы».



Тенденцию, что люди в пожилом возрасте становятся востребованными работниками, подтверждают и другие опрошенные эксперты.



«Компании должны научиться работать с людьми, чтобы они не уходили на пенсию. Сейчас речь идет скорее о том, как работать с людьми, чтобы они не уносили с собой свой ноу-хау, и как удержать их на работе как можно дольше», — подтверждает Катерина Мусилова, которая в качестве координатора проекта «Золотая работа» под эгидой фонда «Красота помощи» поддерживает соискателей в возрасте 50 лет и старше.



«Небольшие компании начинают обращаться ко мне с тем, что они заинтересованы в этой группе сотрудников», — добавляет координатор, отмечая, что речь идет о лояльных и опытных работниках.



Подобное мнение разделяет и Людмила Фаткова из кадрового агентства mBlue Czech. «Владельцы компаний считают кандидатов в возрасте около 50 лет стабильными. Это люди, которые ценят хорошую работу и не будут стремиться уйти через два года», — говорит она.



Изменения в поведении компаний



Людмила Фаткова также отмечает, что компании начали адаптироваться к пожилым сотрудникам — по крайней мере в том, как они себя презентуют.



«Недавно я разговаривала с менеджером одной огромной транснациональной компании, и она рассказала мне, что они больше не говорят о себе как о молодой и перспективной компании, а как о стабильной. Они адаптируются к старению населения», — говорит партнер компании mBlue Czech.



Однако, по словам Катерины Мусиловой, чешские компании пока не слишком идут навстречу людям старшего возраста, когда речь заходит об изменении графика работы.



«Мы по-прежнему не можем договориться о сокращении рабочего времени, и компании предлагают его в основном родителям маленьких детей. Это все еще не касается пожилых работников. А когда я ищу работу для клиентов, они хотят сокращенный рабочий день, будь то из-за ухода за кем-то или по состоянию здоровья. Подобных предложений не так много», — говорит координатор Zlatá práce.



Она описывает, что в будущем для компаний будет важно сохранить баланс, чтобы не возникали межпоколенческие конфликты. То есть, чтобы пожилые работники не чувствовали, что работодатель предпочитает молодых, а молодые, в свою очередь, что он предпочитает пожилых.



Ярослава Резлерова, президент Ассоциации специалистов по персоналу Чешской Республики и генеральный директор кадровой компании ManpowerGroup, в свою очередь, отмечает, что компании действительно больше интересуются пожилыми сотрудниками, но только 19% компаний в опросах указывают, что имеют какую-либо программу поддержки для пожилых сотрудников. Она констатировала, что это не высокий показатель.



Миллион человек выйдет на пенсию



Важность пожилых работников для чешского рынка труда подчеркивает и министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). Согласно данным его ведомства, к 2035 году рынок труда покинут около 1,2 миллиона работников.



«Необходимо максимально удержать этих людей, чтобы они продолжали работать и не уходили со дня на день», — отмечает Юречка.



Именно для людей старше 55 лет министр мог бы представить себе еще более значительную поддержку в виде социального страхования в качестве мотивации для работы на неполный рабочий день. И это сверх пятипроцентной скидки на неполный рабочий день, которой люди этого возраста могут воспользоваться с февраля 2023 года.



Согласно данным Чешского статистического управления, после последней переписи населения в 2021 году более 560 000 из 2,8 миллиона пенсионеров, то есть каждый пятый, заявили, что работают. Эти данные включают различные формы трудовых договоров.



Другие данные, представленные в январе этого года Министерством труда и социальных дел, показывают, что в 2022 году было занято 163 500 пожилых людей, а еще 34 000 работали в качестве индивидуальных предпринимателей. Эти данные не включают договоры.



Министр труда поэтому упоминает, что в Чехии работает до полумиллиона человек пенсионного возраста. «Это число растет. Видно, что люди стараются оставаться на рынке труда в соответствии со своими способностями и возможностями. Но необходимо еще больше поддерживать компании», — добавляет Мариан Юречка.