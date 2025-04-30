Президенту Чехии доверяет 51% жителей страны

Президент Петр Павел после двух лет в должности пользуется доверием примерно половины населения Чехии. Поддержка главы государства остается стабильной, и за последний год не произошло существенных изменений в отношении общественности к выполнению Павелом своих президентских функций. Об этом свидетельствуют результаты апрельского опроса STEM, опубликованные агентством в среду. Опрос также показал, что чехи предпочитают надпартийного президента, который следит за соблюдением правил.



Начало президентского срока Павела в марте 2023 года сопровождалось довольно сильным доверием со стороны общественности, отмечает STEM. Тогда ему доверяли шесть из десяти чехов. Спустя два года ему доверяет 51% людей.



По данным авторов исследования, Павел по-прежнему пользуется однозначным доверием своих избирателей из второго тура президентских выборов. Уровень доверия к нему составляет 88%. Почти полное доверие президенту также оказывают избиратели коалиции Spolu, движения STAN и «Пиратов».



Напротив, Павелу мало доверяют избиратели его соперника на президентских выборах Андрея Бабиша (ANO) и люди, которые не пришли голосовать во втором туре. Наименьшее доверие испытывают избиратели движения Stačilo! и SPD.



Уровень доверия к нынешнему президенту значительно различается в разных социально-демографических группах. Среди людей до 29 лет президенту доверяют 66%. Напротив, среди людей старше 60 лет ему доверяют только 37%. Доверие к президенту также растет с уровнем образования или с благоприятной оценкой экономического положения домохозяйства.



Что касается способа исполнения должности, большинство граждан считают, что даже после двух лет Павел не слишком вмешивается во внутреннюю политику и хорошо представляет Чехию за рубежом. Так считают 67 и 64% людей соответственно. «Таким образом, общественность воспринимает Петра Павела в этом отношении лучше, чем его предшественника Милоша Земана, который, по мнению небольшого большинства населения, слишком вмешивался в политическую жизнь Чехии», — отмечает STEM.



Небольшое большинство людей, а именно 54%, положительно оценивают вклад Павела в повышение авторитета президентской должности. Менее однозначное мнение у общественности о влиянии президента на политическую жизнь: половина населения хотела бы видеть большее влияние, а другая половина — нет.



Доверие к президенту республики можно сравнить также в контексте оценки всех предыдущих президентов. Павел, как и его предшественники в начале своих первых избирательных сроков, переломил тенденцию снижения доверия к главе государства. «В прошлом году последовало ослабление доверия, которое в этом году продолжается в умеренном темпе», — сообщил STEM.



Помимо мнения о нынешнем главе государства, авторов исследования интересовало и отношение граждан к президентской должности как таковой. Значительное большинство населения, почти 90%, считает, что президент должен быть надпартийным и не должен быть связан с политическими партиями.



Почти две трети граждан предпочли бы сильного главу государства с широкими исполнительными полномочиями. Аналогичным образом, почти две трети граждан считают, что должность президента в целом ассоциируется с серьезностью и уважением, поэтому она не равнозначна другим конституционным должностям. Кроме того, по мнению двух третей населения, президент должен скорее следить за соблюдением правил политической борьбы, а не активно содействовать объединению правительства и оппозиции.



Мнения общественности были собраны агентством STEM в период с 8 по 17 апреля. В опросе принял участие 1 031 житель Чешской Республики в возрасте старше 18 лет.