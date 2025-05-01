Ютуберы должны будут зарегистрироваться в Совете по радиовещанию и телевидению. Решающим фактором будет количество подписчиков

По мнению Совета, основной целью услуг, подлежащих регистрации, должно быть предоставление программ широкой публике в целях информирования, развлечения или образования. Например, через такие платформы, как YouTube, Instagram, TikTok или Facebook.



Ютубер или видеоблогер должен быть достаточно опытен в бизнесе и своим охватом должен быть способен конкурировать с телевидением.



Именно поэтому Совет по вещанию установил критерии, согласно которым одно видео должно набрать не менее 500 000 просмотров в год. Причем на каждой социальной сети или веб-сайте, где оно опубликовано, отдельно. На одной такой платформе цифровой создатель должен публиковать не менее 52 видео в год.



Благодаря такой селекции должны остаться только действительно влиятельные и крупные каналы, а не мелкие создатели видеоконтента. Кроме того, необходимо зарабатывать на этом не менее 50 000 крон в год.



Таким образом, мера не будет распространяться на школы, научно-исследовательские или внешкольные образовательные учреждения, а также на культурные учреждения или учреждения государственного управления. Они не зарабатывают на видео.



Совет будет самостоятельно искать цифровых создателей



Неоднозначность этой меры была предметом критики со стороны медиаэкспертов, а также министра культуры Мартина Баксы (ODS) осенью прошлого года. Совет тогда отреагировал на европейскую директиву, которая направлена на защиту детей в интернете и устанавливает правила распространения коммерческих сообщений в целях защиты потребителей.



С мая 2025 года вступает в силу крупная поправка к закону о СМИ, которая регулирует официальную регистрацию цифровых создателей таким образом, что они больше не будут обязаны активно регистрироваться в реестре вещательного совета, а последний сам будет их искать и оценивать на соответствие параметрам для регистрации.

Совет намерен регулярно оценивать и при необходимости корректировать эти параметры.



Регистрация бесплатна, но любой желающий может подать жалобу на креатора в надзорный совет.