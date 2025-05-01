Ютуберы должны будут зарегистрироваться в Совете по радиовещанию и телевидению. Решающим фактором будет количество подписчиков
1 мая 2025
10:30
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Создатели видеоконтента в интернете будут обязаны регистрироваться в Совете по радиовещанию и телевидению (RRTV), если их видео просматривают полмиллиона человек в год, а их годовой доход превышает 50 000 крон. При этом они должны производить не менее 50 записей. Те, кто соответствует условиям, получат уведомление от Совета.
По мнению Совета, основной целью услуг, подлежащих регистрации, должно быть предоставление программ широкой публике в целях информирования, развлечения или образования. Например, через такие платформы, как YouTube, Instagram, TikTok или Facebook.
Ютубер или видеоблогер должен быть достаточно опытен в бизнесе и своим охватом должен быть способен конкурировать с телевидением.
Именно поэтому Совет по вещанию установил критерии, согласно которым одно видео должно набрать не менее 500 000 просмотров в год. Причем на каждой социальной сети или веб-сайте, где оно опубликовано, отдельно. На одной такой платформе цифровой создатель должен публиковать не менее 52 видео в год.
Благодаря такой селекции должны остаться только действительно влиятельные и крупные каналы, а не мелкие создатели видеоконтента. Кроме того, необходимо зарабатывать на этом не менее 50 000 крон в год.
Таким образом, мера не будет распространяться на школы, научно-исследовательские или внешкольные образовательные учреждения, а также на культурные учреждения или учреждения государственного управления. Они не зарабатывают на видео.
Совет будет самостоятельно искать цифровых создателей
Неоднозначность этой меры была предметом критики со стороны медиаэкспертов, а также министра культуры Мартина Баксы (ODS) осенью прошлого года. Совет тогда отреагировал на европейскую директиву, которая направлена на защиту детей в интернете и устанавливает правила распространения коммерческих сообщений в целях защиты потребителей.
С мая 2025 года вступает в силу крупная поправка к закону о СМИ, которая регулирует официальную регистрацию цифровых создателей таким образом, что они больше не будут обязаны активно регистрироваться в реестре вещательного совета, а последний сам будет их искать и оценивать на соответствие параметрам для регистрации.
Совет намерен регулярно оценивать и при необходимости корректировать эти параметры.
Регистрация бесплатна, но любой желающий может подать жалобу на креатора в надзорный совет.
Ютубер или видеоблогер должен быть достаточно опытен в бизнесе и своим охватом должен быть способен конкурировать с телевидением.
Именно поэтому Совет по вещанию установил критерии, согласно которым одно видео должно набрать не менее 500 000 просмотров в год. Причем на каждой социальной сети или веб-сайте, где оно опубликовано, отдельно. На одной такой платформе цифровой создатель должен публиковать не менее 52 видео в год.
Благодаря такой селекции должны остаться только действительно влиятельные и крупные каналы, а не мелкие создатели видеоконтента. Кроме того, необходимо зарабатывать на этом не менее 50 000 крон в год.
Таким образом, мера не будет распространяться на школы, научно-исследовательские или внешкольные образовательные учреждения, а также на культурные учреждения или учреждения государственного управления. Они не зарабатывают на видео.
Совет будет самостоятельно искать цифровых создателей
Неоднозначность этой меры была предметом критики со стороны медиаэкспертов, а также министра культуры Мартина Баксы (ODS) осенью прошлого года. Совет тогда отреагировал на европейскую директиву, которая направлена на защиту детей в интернете и устанавливает правила распространения коммерческих сообщений в целях защиты потребителей.
С мая 2025 года вступает в силу крупная поправка к закону о СМИ, которая регулирует официальную регистрацию цифровых создателей таким образом, что они больше не будут обязаны активно регистрироваться в реестре вещательного совета, а последний сам будет их искать и оценивать на соответствие параметрам для регистрации.
Совет намерен регулярно оценивать и при необходимости корректировать эти параметры.
Регистрация бесплатна, но любой желающий может подать жалобу на креатора в надзорный совет.