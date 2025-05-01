Традиция поцелуя под цветущей черешней 1 мая в Чехии

Первомайские традиции





Поцелуй под цветущим деревом в первую очередь должен был обеспечить плодовитость пары. Действительно, языческие традиции были тесно связаны с природой и верой в то, что поступки людей напрямую влияют на события вокруг них.





В Древнем Риме майский день отмечался как День Флоралии, посвященный Флоре, богине весны и плодородия. Она также считалась покровительницей старейших мастериц.





Христианский майский день праздновался очень целомудренно. Поцелуй считался очень интимным актом, и влюбленные могли целоваться только в момент обещания, то есть поцелуй был тесно связан со свадьбой.

Нынешняя форма традиции сохранилась с середины XX века, когда нравы были смягчены. Со временем стали считать, что поцелуй обеспечивает не только плодовитость, но и красоту. Кроме того, если девушки шли на майские праздники к ручью, чтобы умыться, это означало омоложение.





Традиция возведения майских столбов также тесно связана с поцелуем. Раньше цветущий майский столб устанавливали не посреди деревень, как сейчас, а у окон избранных незамужних девушек. Это должны были быть девушки, сохранившие девственность. Тот, кто строил «маевку», должен был охранять ее, как и свою любовь, от возможных конкурентов, которые могли бы ее разрушить.





В некоторых регионах в майские праздники принято устилать дорожки любви. Дорожки из песка, извести, опилок соединяют дома влюбленных пар. В Австрии до сих пор сохраняется традиция, согласно которой влюбленные в этот день рисуют перед домами сердечки со своими именами.





Суеверия, связанные с майскими свадьбами





Парадоксально, но хотя май считается месяцем любви и именно в его первый день празднуют поцелуи, он, как правило, беден на свадьбы. Существует суеверие, связанное с майскими свадьбами.





Это суеверие основано на предположениях наших предков, что после свадьбы женщина почти сразу забеременеет, а значит, роды будут в феврале. Это означало бы, что ни мать, ни ребенок не переживут суровую зиму. Медицинская помощь была недоступна бедным людям, запасы продовольствия иссякали... Но это история, которая не имеет отношения к современности.





В последнее время говорят, что майские браки чаще распадаются, чем те, которые заключены в другие месяцы. Но эти утверждения не основаны на правде. Зато статистика свидетельствует о суеверности молодоженов, так как свадьбы в этом месяце по-прежнему редкость.





Поцелуи укрепляют отношения





Поцелуй увеличивает выработку окситоцина, так называемого гормона любви, который укрепляет отношения, а также тестостерона, повышающего половое влечение, и дофамина, который заставляет нас чувствовать себя хорошо. Вот почему неврологи также считают поцелуй своего рода тестом, позволяющим определить, имеет ли шанс появившаяся в нас любовь.





«Кроме того, область губ и языка богата нервными окончаниями и поэтому является очень чувствительной эрогенной зоной. Это особенно важно для женщин. Половина тех, кто приходит к выводу, что их новый мужчина плохо целуется, прекращают отношения. Даже если партнер им нравится. Для мужчин все обстоит иначе. Те, кого не удовлетворяет поцелуй, но нравится женщина, продолжают отношения», — объясняет невролог Мартин Ян Странский, доктор медицины.





По мнению многих экспертов, поцелуи также противодействуют стрессу и образованию морщин. Это объясняется тем, что во время поцелуя выделяются полезные ферменты, которые блокируют гормон стресса глюкокортикоид. Кроме того, интенсивный французский поцелуй задействует до 34 различных лицевых мышц и сжигает 12 калорий. Это укрепляет мышцы лица и предотвращает старение кожи.





По мнению сексолога Габриэль Моррисси, партнеры должны целоваться хотя бы раз в день. Но чем чаще, тем лучше. По крайней мере три из этих поцелуев должны быть страстными. Более того, по научным данным, семь секунд страстного поцелуя оптимальны для здоровых отношений.



