Сотни тысяч домохозяйств в Чехии должны зарегистрироваться для оплаты радио и телевидения

Для остальных, которые уже платят оба сбора государственным СМИ, в мае сборы для Чешского телевидения повысятся на 15 крон до 150 крон в месяц за домохозяйство, а для Чешского радио — на 10 крон до 55 крон в месяц.

Таким образом, в сумме домохозяйства будут платить за оба СМИ 205 крон в месяц, то есть 2460 крон в год. Это неприятная новость, особенно для тех, кто до сих пор не имел такой обязанности.



За одно домохозяйство будет по-прежнему уплачиваться только один сбор, независимо от количества устройств, членов домохозяйства и количества используемых объектов недвижимости. Сбор уплачивается, например, даже за мобильный телефон, если его эксплуатация оплачивается работодателем.



Люди, на которых возложена новая обязанность, должны уже в мае зарегистрироваться в реестре плательщиков.



«В случае, если домохозяйство до сих пор не платило телевизионный сбор, но теперь на него возложена обязанность, например, в связи с владением мобильным телефоном или компьютером, необходимо зарегистрироваться для оплаты в течение мая. Телевизионный сбор будет уплачиваться с следующего месяца, то есть с 1 июня», — сообщил Novinky пресс-секретарь Чешского телевидения Радек Конечный.



Это можно сделать онлайн или по почте



В случае, если налогоплательщик не отреагирует на требование Чешского телевидения зарегистрироваться для уплаты сбора, Чешское телевидение может самостоятельно зарегистрировать его в качестве плательщика в соответствии с законом. «Одновременно за невыполнение законной обязанности может быть наложена надбавка к телевизионной плате», — предупредил Конечный.



Зарегистрироваться для уплаты телевизионной платы можно онлайн на сайте tvpoplatky.cz. «Это самый простой способ регистрации», — отметил представитель.



Однако, по его словам, заявку также можно скачать, заполнить и отправить по электронной почте на адрес poplatky@ceskatelevize.cz, через почтовый ящик ID y7rjeuf или по почте на адрес Česká televize: Televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.



«В случае оплаты через SIPO можно зарегистрироваться в отделениях Česká pošta», — добавил пресс-секретарь.

Аналогичным образом можно зарегистрироваться и для радио, самый простой способ — через веб-сайт poplatek.rozhlas.cz.



О необходимости оплаты будут напоминать



По словам Конечного, с начала мая Чешское телевидение запускает широкую информационную кампанию о новой обязанности и порядке регистрации для уплаты сбора. Одновременно с этим ČT будет активно обращаться к еще не зарегистрированным домохозяйствам. Для этого оно будет использовать, в частности, списки мест потребления электроэнергии.



«Если конкретный абонент не зарегистрирован как плательщик телевизионной платы, Чешское телевидение направит ему приглашение для регистрации. Домохозяйство будет иметь возможность либо зарегистрироваться для оплаты, либо подтвердить честным заявлением, что не владеет устройствами, способными воспроизводить телевизионные передачи, то есть телевизором, компьютером, планшетом или мобильным телефоном», — сообщил пресс-секретарь.



Если плательщик забудет увеличить свой регулярный платеж в мае и таким образом возникнет задолженность, телевидение уведомит его об этом. «Уведомление будет осуществляться поэтапно: сначала по электронной почте, затем в виде текстового сообщения и, при необходимости, заказным письмом. Цель состоит в том, чтобы налогоплательщик имел достаточно времени для исправления ситуации и мог своевременно уплатить причитающуюся сумму», — добавил пресс-секретарь, уточнив, что сбор всегда подлежит уплате до 15 числа текущего месяца.



Уже за май необходимо уплатить новый размер сборов. В случае оплаты через SIPO изменение будет произведено автоматически, но те, кто платит банковским переводом, должны изменить постоянное платежное поручение.



Освобождены бедные люди и малые предприятия



Повышение затронет 3,3 миллиона уже платящих домохозяйств. По словам министра культуры Мартина Баксы (ODS), пожилые люди с кнопочными телефонами по-прежнему не будут платить сборы.



Люди не должны платить сборы по медицинским показаниям, если они полностью или практически слепы или глухи и живут одни. Однако об освобождении от платы необходимо обратиться в государственное СМИ и приложить к заявлению копию удостоверения инвалида или инвалида с тяжелой формой инвалидности.



Также от платы освобождаются люди, которые живут одни и их доход не превышает 2,15-кратного прожиточного минимума. Однако они должны подтверждать это честным заявлением каждые шесть месяцев.



Сборы не распространяются на иностранцев, не имеющих постоянного или долгосрочного вида на жительство на территории Чешской Республики и проживающих либо одиноко, либо в домохозяйстве с другими иностранцами, не имеющими постоянного или долгосрочного вида на жительство.



Изменение вносится поправкой, одобренной парламентом в этом году. Правительство обосновало повышение сборов тем, что они долгое время не индексировались — в случае телевидения с 2008 года, в случае радио — с 2005 года.



В то же время правительство освободило от уплаты сборов малые предприятия с менее чем 25 сотрудниками. «Это означает, что 260 тысяч нынешних плательщиков будут освобождены от уплаты сборов», — отметил Бакса.



Предприниматели и фирмы будут иметь два месяца на то, чтобы приспособиться к новым правилам. До этого времени они будут платить радио- и телевизионные сборы, как и раньше. Однако не позднее конца июня они должны сообщить телевидению и радио количество сотрудников, а также автомобилей, и с июля начать платить новый размер сбора. Необходимо также сообщить, что они больше не подпадают под обязанность уплаты сбора.



По заявлениям руководителей Чешского телевидения и Чешского радио, повышение сборов должно обеспечить стабильное и предсказуемое финансирование общественных СМИ. По словам Баксы, это может привести к появлению 600 тысяч новых плательщиков.



Повышение сборов должно увеличить доходы телевидения на 860 миллионов крон в год, доходы радио — примерно на 230 миллионов.



В прошлом году Чешское телевидение располагало бюджетом в 7,95 миллиарда крон, а Чешское радио — 2,39 миллиарда крон. Сборы составляют большую часть доходов обоих общественных учреждений.



В других странах их скорее отменяют



Сборы за общественные СМИ платят уже только в десяти странах Европейского союза, сообщило агентство ČTK. В большинстве из них плата за оба вида СМИ объединена. Самые высокие сборы платят жители Германии и Австрии, а самые низкие — Португалии и Греции. Средняя сумма, уплачиваемая в ЕС, составляет 9,70 евро, то есть примерно 241 чешская крона в месяц.



С 2009 года плату за государственные СМИ отменили девять стран: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Венгрия, Мальта, Румыния, Словакия и Швеция. В основном она была заменена прямыми выплатами из государственного бюджета, например, в Скандинавии она привязана к подоходному налогу.