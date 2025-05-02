Чехия поднялась на 7 пунктов в рейтинге свободы СМИ и заняла десятое место
2 мая 2025
10:00
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Физические нападения на журналистов являются наиболее заметным нарушением свободы прессы, однако серьезной и более скрытой проблемой является экономическое давление, предупреждает организация «Репортеры без границ» (RSF). В ее текущем рейтинге свободы СМИ Чешская Республика поднялась на семь позиций по сравнению с прошлым годом и заняла десятое место. Словакия, напротив, опустилась на девять позиций и заняла 38-е место из 180 оцениваемых стран. Как и год назад, первое место заняла Норвегия, а худший рейтинг по-прежнему имеет Эритрея.
Экономический показатель Всемирного индекса свободы прессы RSF в 2025 году упал до самого низкого уровня за всю историю, сообщает журналистская организация в своем отчете. RSF впервые оценивает состояние свободы прессы в мире как «сложное».
Свобода прессы тревожно снижается во многих частях мира, и экономическое давление является важным фактором, который часто недооценивается, утверждает RSF. Современные СМИ застряли между стремлением сохранить независимость и экономическим выживанием, делает вывод RSF на основе своих данных. Организация упоминает концентрацию собственности в СМИ, которую она оценивает как тревожную даже в странах, занимающих высокие позиции в рейтинге, включая Чехию. Кроме того, она отмечает давление со стороны рекламодателей и финансовых спонсоров, а также ограниченную или непрозрачную государственную финансовую поддержку.
Финансирование общественных СМИ стало решающим тестом на то, как страны поддерживают свою медийную среду, отмечает RSF. По данным организации, Чехия решила укрепить устойчивость бюджетов общественных СМИ, в отличие от Германии, которая занимает 11-е место, и Франции, которая занимает 25-е место. В Словакии общественные СМИ переживают кризис существования из-за бюджетных сокращений и политического контроля, считает организация.
Катастрофической, по мнению организации, является ситуация в Палестине, которая занимает 163-е место в рейтинге. Израильская армия убила в секторе Газа почти 200 журналистов, разрушила здания СМИ и наложила на анклав блокаду, которая длится уже более 18 месяцев, сообщает RSF в своем отчете. Израиль опустился на 11 позиций и занял 112-е место.
По данным RSF, Палестина входит в число 42 стран, где состояние свободы прессы классифицируется как «очень серьезное». В таких регионах, где проживает более половины населения мира, отсутствует свобода прессы, а профессия журналиста является особенно опасной. В этом году в эту категорию вошел, например, Гонконг.
Невиданный экономический кризис, усугубленный внезапным замораживанием американской финансовой помощи и растущим влиянием российской пропаганды, сталкиваются независимые СМИ в Европе и Центральной Азии, отмечает организация. Уязвимый сектор еще более ослабило приостановление финансирования Радио "Свободная Европа«/Радио «Свобода» (RFE/RL) и Американского агентства по международному развитию (USAID) администрацией президента США Дональда Трампа, считает RSF.
В случае Украины, которая занимает 62-е место в рейтинге, около 90 процентов новостных редакций выживают благодаря субсидиям, в первую очередь от Соединенных Штатов, сообщает RSF, по мнению которой отмена этой помощи ставит под угрозу достоверное освещение российских военных преступлений.
В этом году Норвегию в рейтинге свободы прессы дополняют Эстония, Нидерланды и Швеция. В первую десятку, помимо Чехии, вошли Финляндия, Дания, Ирландия, Португалия и Швейцария. Соединенные Штаты опустились на две позиции и заняли 57-е место, а Россия упала на девять позиций и теперь занимает 171-е место.
Свобода прессы тревожно снижается во многих частях мира, и экономическое давление является важным фактором, который часто недооценивается, утверждает RSF. Современные СМИ застряли между стремлением сохранить независимость и экономическим выживанием, делает вывод RSF на основе своих данных. Организация упоминает концентрацию собственности в СМИ, которую она оценивает как тревожную даже в странах, занимающих высокие позиции в рейтинге, включая Чехию. Кроме того, она отмечает давление со стороны рекламодателей и финансовых спонсоров, а также ограниченную или непрозрачную государственную финансовую поддержку.
Финансирование общественных СМИ стало решающим тестом на то, как страны поддерживают свою медийную среду, отмечает RSF. По данным организации, Чехия решила укрепить устойчивость бюджетов общественных СМИ, в отличие от Германии, которая занимает 11-е место, и Франции, которая занимает 25-е место. В Словакии общественные СМИ переживают кризис существования из-за бюджетных сокращений и политического контроля, считает организация.
Катастрофической, по мнению организации, является ситуация в Палестине, которая занимает 163-е место в рейтинге. Израильская армия убила в секторе Газа почти 200 журналистов, разрушила здания СМИ и наложила на анклав блокаду, которая длится уже более 18 месяцев, сообщает RSF в своем отчете. Израиль опустился на 11 позиций и занял 112-е место.
По данным RSF, Палестина входит в число 42 стран, где состояние свободы прессы классифицируется как «очень серьезное». В таких регионах, где проживает более половины населения мира, отсутствует свобода прессы, а профессия журналиста является особенно опасной. В этом году в эту категорию вошел, например, Гонконг.
Невиданный экономический кризис, усугубленный внезапным замораживанием американской финансовой помощи и растущим влиянием российской пропаганды, сталкиваются независимые СМИ в Европе и Центральной Азии, отмечает организация. Уязвимый сектор еще более ослабило приостановление финансирования Радио "Свободная Европа«/Радио «Свобода» (RFE/RL) и Американского агентства по международному развитию (USAID) администрацией президента США Дональда Трампа, считает RSF.
В случае Украины, которая занимает 62-е место в рейтинге, около 90 процентов новостных редакций выживают благодаря субсидиям, в первую очередь от Соединенных Штатов, сообщает RSF, по мнению которой отмена этой помощи ставит под угрозу достоверное освещение российских военных преступлений.
В этом году Норвегию в рейтинге свободы прессы дополняют Эстония, Нидерланды и Швеция. В первую десятку, помимо Чехии, вошли Финляндия, Дания, Ирландия, Португалия и Швейцария. Соединенные Штаты опустились на две позиции и заняли 57-е место, а Россия упала на девять позиций и теперь занимает 171-е место.