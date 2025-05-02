Чехия поднялась на 7 пунктов в рейтинге свободы СМИ и заняла десятое место

Новости 420on 2 мая 2025 10:00 347

Физические нападения на журналистов являются наиболее заметным нарушением свободы прессы, однако серьезной и более скрытой проблемой является экономическое давление, предупреждает организация «Репортеры без границ» (RSF). В ее текущем рейтинге свободы СМИ Чешская Республика поднялась на семь позиций по сравнению с прошлым годом и заняла десятое место. Словакия, напротив, опустилась на девять позиций и заняла 38-е место из 180 оцениваемых стран. Как и год назад, первое место заняла Норвегия, а худший рейтинг по-прежнему имеет Эритрея.