Синоптики предупредили о сильных грозах в северной и восточной Чехии

Грозы могут возникнуть на северо-востоке территории.





«В субботу в течение дня через нашу территорию на юго-восток направится холодный фронт, который днем и вечером будет сопровождаться ливнями или грозами», — предупреждают метеорологи.



Такие погодные условия опасны из-за ожидаемых ливневых осадков с суммарным количеством около 30 мм. По данным ČHMÚ, также возможны град и порывы ветра около 20 м/с (72 км/ч).





Сначала появятся в северных районах Чехии, где предупреждение действует уже с 12 часов.



С 16:00 предостережение будет действовать также для восточной половины Чехии (вся Моравия и Силезия, а также Высочина, Пардубицкий и Краловегоградский край).



В северных Чехии грозы будут стихать, поэтому предостережение здесь будет снято в 17:00. На остальной территории страны предостережение будет действовать до 22:00.