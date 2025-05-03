Трагическая пятница. На чешских дорогах погибли пять человек





Смертельное ДТП произошло в пятницу днем на перекрестке дороги I/43 и дороги № 366. «На мотоцикле ехали водитель и пассажирка. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила пресс-служба полиции Дита Голечкова.

Двое других мотоциклистов успели остановиться. Пострадавшую пассажирку пожарные поместили на спинальный фиксатор, а вертолет скорой помощи доставил ее в больницу.





«Пожарные немедленно оказали помощь пострадавшим и предоставили им первую психологическую помощь. Мы помогли эвакуатору с размещением аварийного автомобиля, а затем поместили мотоцикл в пожарный контейнер, который будет отправлен на экспертизу в полицию», — сообщила представительница пожарных Вендула Горакова.

Ликвидация последствий трагического ДТП продолжалась до 19 часов.





Полицейские провели тест на алкоголь у водителя легкового автомобиля, который оказался отрицательным. В отношении погибшего назначена вскрытие. Во время расследования ДТП дорога в указанном месте была перекрыта с пропусками. Все причины и обстоятельства аварии являются предметом дальнейшего расследования.



В пятницу это уже вторая смертельная



В пятницу это уже вторая смертельная авария в районе Свитавы. Утром у Вишнар у Литомышля столкнулись три автомобиля Nissan, один из которых выехал на встречную полосу. Один из водителей не выжил, другой был доставлен в больницу. Причины аварии расследуются.

Еще один водитель погиб в ДТП у Седльчан. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику и погиб в результате столкновения. Его пассажирка получила тяжелые травмы.





В районе Йиндржигорад из неизвестных причин с дороги съехал трактор и перевернулся. Водитель получил тяжелые травмы, его пассажирка не выжила.





Пятой жертвой стал мотоциклист, который погиб после столкновения с встречным легковым автомобилем у Быстржице-над-Пernštejnem в Ждарском районе.



Самым трагическим днем этого года стал среда, 16 апреля, когда погибли семь человек.



