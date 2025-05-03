Неограниченный тариф за пару сотен крон? Revolut нацелился на операторов мобильной связи

Новости 420on 3 мая 2025 10:30 410

Компания Revolut прославилась практически во всем мире благодаря своим инновациям в области цифрового банкинга. Теперь этот финтех-гигант из Великобритании решил встряхнуть закостенелый рынок мобильных тарифов. И первые тарифы выглядят более чем интересно.