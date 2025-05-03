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Неограниченный тариф за пару сотен крон? Revolut нацелился на операторов мобильной связи

Новости 420on
3 мая 2025
10:30
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Компания Revolut прославилась практически во всем мире благодаря своим инновациям в области цифрового банкинга. Теперь этот финтех-гигант из Великобритании решил встряхнуть закостенелый рынок мобильных тарифов. И первые тарифы выглядят более чем интересно.
Сразу стоит напомнить, что Revolut уже в прошлом году выпустила собственные eSIM-карты. Однако с помощью этой услуги финтех-гигант ориентировался в первую очередь на путешественников, которые благодаря ей могли получить дешевый интернет даже во время поездок за границу.

Теперь же руководство компании выходит с еще более амбициозным проектом — собственными тарифными планами на мобильную связь. При этом Revolut в официальном заявлении не скрывает, что с новой услугой хочет конкурировать с классическими операторами.

«Огромный успех нашего тарифного плана eSIM показал, что мобильные услуги готовы к кардинальным изменениям», — заявил Хади Насралла, генеральный директор по телекоммуникациям Revolut.

«Традиционные мобильные операторы часто не справляются с задачами прозрачности, обслуживания клиентов и технологических инноваций. Наша цель — преодолеть эти недостатки и предложить пользователям революционный опыт без лишней бюрократии и с максимальной выгодой», — добавил Насралла-

Месячные тарифы Revolutu включают неограниченные звонки, SMS-сообщения и неограниченный трафик в стране проживания. Кроме того, они предлагают 20 ГБ роуминга в Европе и США.

Тариф будет стоить 12,5 фунтов, что в пересчете составляет 365 крон. «Все это с местным телефонным номером и без фиксированных договорных обязательств», — подчеркнули другие представители Revolut. Однако, в отличие от традиционных операторов, они не будут предлагать физические SIM-карты, а только eSIM.

Для сравнения: чешские операторы предлагают безлимитные тарифы примерно от 600 крон. Указанная цена действительно включает неограниченный объем данных, однако скорость передачи данных значительно ограничена. Если вы хотите действительно безлимитные данные — как по объему, так и по скорости, — в Чехии вам часто придется заплатить более 1300 крон.

Пока только в Великобритании и Германии

С этой точки зрения предложение Revolut действительно очень привлекательно. Однако отечественным пользователям радоваться рано, так как новые тарифы пока представлены только для Великобритании и Германии. Местные жители могут зарегистрироваться в списке ожидания, чтобы после официального запуска получить доступ в числе первых.
Запуск в упомянутых странах запланирован на этот год. По словам представителей компании, решение запустить сервис именно в Великобритании и Германии было мотивировано тем, что тарифы в этих странах являются одними из самых дорогих в Европе.

Представители компании пока официально не подтвердили, будет ли Revolut расширять свои мобильные тарифы на другие рынки. Однако вполне вероятно, что в ближайшем будущем это действительно произойдет.
Финтех-компания стремится предлагать свои услуги практически во всех уголках мира. Но когда отечественные потребители смогут рассчитывать на столь же привлекательное предложение, пока остается неизвестным.
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