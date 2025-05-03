Экс-редактор газеты «Пражский телеграф» Наталья Судленкова, которую обвинили в сотрудничестве с российской разведкой, покинула Чехию
3 мая 2025
14:30
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Месяц назад Наталья Судленкова получила от правительства предписание покинуть Чехию в течение 30 дней из-за сотрудничества с российской спецслужбой ГРУ. Женщина белорусского происхождения покинула свою вторую родину в последний возможный срок и сейчас находится в Москве.
Предпринимательница и журналистка белорусского происхождения Наталья Судленкова, которой месяц назад чешское правительство предписало покинуть Чехию в течение 30 дней из-за сотрудничества с Россией, уже находится за пределами республики.
В четверг вечером она вылетела из Праги в Стамбул, а оттуда, как сообщили несколько источников, направилась в Москву. Путь через Турцию — один из немногих способов попасть в Россию сегодня, поскольку с момента начала российской агрессии на Украине прямых авиасообщений нет.
Вылет Судленковой в Турцию подтвердил представитель полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан. «Мы можем подтвердить, что г-жа Н. С. 1 мая 2025 года покинула территорию Чешской Республики на самолете и вылетела в Стамбул», — сообщил Seznam Zprávy Урбан, добавив, что не уполномочен сообщать больше.
Сама Наталья Судленкова в пятницу сообщила Seznam Zprávy без подробностей, что «в настоящее время находится в Москве».
«Здесь снег», — так она описала текущую погоду в российской столице, когда Seznam Zprávy удалось до нее дозвониться. Она также прислала две фотографии, сделанные с борта самолета Turkish Airlines.
В начале апреля чешское правительство включило Судленкову в национальный санкционный список из-за данных спецслужб о ее сотрудничестве с российской военной разведкой ГРУ. По их данным, с 2021 года журналист находилась под управлением сотрудника ГРУ Алексея Шаврова, которого правительство также включило в санкционный список.
«Она участвовала в информационной и влиятельной деятельности, координируемой органами государственной власти России», — сообщила по ее делу контрразведка BIS.
Однако Наталья Судлянкова не хочет признавать, что тайно работала на режим Путина и по собственной воле поддерживала связи с российскими разведчиками. «Я никогда не была и не являюсь сознательной сотрудницей ГРУ. Я даже никогда не подписывала никаких обязательств», — заявила она в недавнем интервью Seznam Zprávy.
В то время она еще рассматривала три варианта, куда переехать из Чехии. Наименее вероятным она считала возвращение в родную Беларусь, далее она упомянула Россию и, в крайнем случае, Узбекистан.
В цитируемом интервью она отрицала, что была в контакте с упомянутым сотрудником ГРУ Шавровым.
Наталья Судлянкова приехала в Чехию в 1999 году и получила здесь политический убежище. С 2002 года она работала в белорусской секции Радио «Свободная Европа», сотрудничала с некоторыми чешскими СМИ и в качестве главного редактора руководила русскоязычным еженедельником «Пражский Телеграф». После 2010 года она бросилась в бизнес, возглавив коммуникационное агентство Essential Communication, где работала для богатых российских компаний, таких как «Росатом», «Газпромбанк» и «Роскосмос», а также для чешских компаний с российским капиталом, например Safina.
В четверг вечером она вылетела из Праги в Стамбул, а оттуда, как сообщили несколько источников, направилась в Москву. Путь через Турцию — один из немногих способов попасть в Россию сегодня, поскольку с момента начала российской агрессии на Украине прямых авиасообщений нет.
Вылет Судленковой в Турцию подтвердил представитель полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан. «Мы можем подтвердить, что г-жа Н. С. 1 мая 2025 года покинула территорию Чешской Республики на самолете и вылетела в Стамбул», — сообщил Seznam Zprávy Урбан, добавив, что не уполномочен сообщать больше.
Сама Наталья Судленкова в пятницу сообщила Seznam Zprávy без подробностей, что «в настоящее время находится в Москве».
«Здесь снег», — так она описала текущую погоду в российской столице, когда Seznam Zprávy удалось до нее дозвониться. Она также прислала две фотографии, сделанные с борта самолета Turkish Airlines.
В начале апреля чешское правительство включило Судленкову в национальный санкционный список из-за данных спецслужб о ее сотрудничестве с российской военной разведкой ГРУ. По их данным, с 2021 года журналист находилась под управлением сотрудника ГРУ Алексея Шаврова, которого правительство также включило в санкционный список.
«Она участвовала в информационной и влиятельной деятельности, координируемой органами государственной власти России», — сообщила по ее делу контрразведка BIS.
Однако Наталья Судлянкова не хочет признавать, что тайно работала на режим Путина и по собственной воле поддерживала связи с российскими разведчиками. «Я никогда не была и не являюсь сознательной сотрудницей ГРУ. Я даже никогда не подписывала никаких обязательств», — заявила она в недавнем интервью Seznam Zprávy.
В то время она еще рассматривала три варианта, куда переехать из Чехии. Наименее вероятным она считала возвращение в родную Беларусь, далее она упомянула Россию и, в крайнем случае, Узбекистан.
В цитируемом интервью она отрицала, что была в контакте с упомянутым сотрудником ГРУ Шавровым.
Наталья Судлянкова приехала в Чехию в 1999 году и получила здесь политический убежище. С 2002 года она работала в белорусской секции Радио «Свободная Европа», сотрудничала с некоторыми чешскими СМИ и в качестве главного редактора руководила русскоязычным еженедельником «Пражский Телеграф». После 2010 года она бросилась в бизнес, возглавив коммуникационное агентство Essential Communication, где работала для богатых российских компаний, таких как «Росатом», «Газпромбанк» и «Роскосмос», а также для чешских компаний с российским капиталом, например Safina.