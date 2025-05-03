Экс-редактор газеты «Пражский телеграф» Наталья Судленкова, которую обвинили в сотрудничестве с российской разведкой, покинула Чехию

Новости 420on 3 мая 2025 14:30 808

Месяц назад Наталья Судленкова получила от правительства предписание покинуть Чехию в течение 30 дней из-за сотрудничества с российской спецслужбой ГРУ. Женщина белорусского происхождения покинула свою вторую родину в последний возможный срок и сейчас находится в Москве.