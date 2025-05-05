Чехия и Украина во время визита Зеленского заключат соглашение о помощи в сфере здравоохранения

Новости 420on 5 мая 2025 08:00 639

Чехия и Украина подпишут меморандум о сотрудничестве в области психического здоровья. Цель — обмен опытом в области телемедицины и военных травм, а также привлечение чешских компаний к инвестициям в Украину.