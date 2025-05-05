Чехия и Украина во время визита Зеленского заключат соглашение о помощи в сфере здравоохранения
5 мая 2025
08:00
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Чехия и Украина подпишут меморандум о сотрудничестве в области психического здоровья. Цель — обмен опытом в области телемедицины и военных травм, а также привлечение чешских компаний к инвестициям в Украину.
Представители Чехии и Украины подпишут во время визита президента Украины Владимира Зеленского меморандум о сотрудничестве в области психического здоровья. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) в эфире Чешского телевидения. По его словам, сотрудничество принесет чешским компаниям инвестиции в Украину, финансируемые из средств Европейского союза, а пациентам — обмен опытом в области телемедицины, то есть дистанционного лечения. По словам Валека, это может временно помочь Чехии в решении проблемы нехватки специалистов в области детской психиатрической и психологической помощи.
Меморандум будет подписан украинской стороной и чешским Национальным институтом психического здоровья (NUDZ). «Дело в том, что украинцы разработали очень интересные методы телемедицинской помощи. Они сотрудничают с NUDZ и некоторыми чешскими организациями. Я хотел бы объединить эти усилия, возможно, в форме международного гранта. Я хотел бы, чтобы от этого выиграли обе стороны», — добавил Валек.
По его мнению, Чехия могла бы воспользоваться опытом Украины, которая защищается от российского вторжения, в области лечения военных травм и, в целом, дистанционного ухода за взрослыми и детьми в случаях, когда люди попадают в тяжелые психологические ситуации. «К сожалению, сейчас украинцы имеют огромный опыт в этом. В конце концов, у нас в Чешской Республике не хватает детских психиатров и психологов», — добавил министр.
По словам министра, в понедельник в Праге представители обеих стран будут обсуждать дальнейшее сотрудничество. «Для Чехии это означает участие чешских компаний в инвестициях в Украине, которые финансируются из средств Европейского союза, участие чешских специалистов в международных командах и использование опыта, приобретенного украинскими экспертами в области военных травм», — сказал Валек. Украинским пациентам в свою очередь сотрудничество принесет улучшение оборудования, экспертизу чешских специалистов или, например, помощь в разработке медицинского программного обеспечения и улучшение оборудования.
В апреле министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в рамках программы ЕС «Инструмент Европейского союза для Украины» Чехия инвестирует 100 миллионов евро (около 2,5 миллиарда крон) в восстановление украинских больниц. В то время Валек посетил в Украине несколько больниц, которые Чехия с поддержкой ЕС помогает реконструировать. Во Львове также был создан центр Czech Medical Hub для чешских компаний, которые специализируются на медицинских технологиях и хотят предлагать свои продукты и услуги в Украине.
Меморандум будет подписан украинской стороной и чешским Национальным институтом психического здоровья (NUDZ). «Дело в том, что украинцы разработали очень интересные методы телемедицинской помощи. Они сотрудничают с NUDZ и некоторыми чешскими организациями. Я хотел бы объединить эти усилия, возможно, в форме международного гранта. Я хотел бы, чтобы от этого выиграли обе стороны», — добавил Валек.
По его мнению, Чехия могла бы воспользоваться опытом Украины, которая защищается от российского вторжения, в области лечения военных травм и, в целом, дистанционного ухода за взрослыми и детьми в случаях, когда люди попадают в тяжелые психологические ситуации. «К сожалению, сейчас украинцы имеют огромный опыт в этом. В конце концов, у нас в Чешской Республике не хватает детских психиатров и психологов», — добавил министр.
По словам министра, в понедельник в Праге представители обеих стран будут обсуждать дальнейшее сотрудничество. «Для Чехии это означает участие чешских компаний в инвестициях в Украине, которые финансируются из средств Европейского союза, участие чешских специалистов в международных командах и использование опыта, приобретенного украинскими экспертами в области военных травм», — сказал Валек. Украинским пациентам в свою очередь сотрудничество принесет улучшение оборудования, экспертизу чешских специалистов или, например, помощь в разработке медицинского программного обеспечения и улучшение оборудования.
В апреле министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в рамках программы ЕС «Инструмент Европейского союза для Украины» Чехия инвестирует 100 миллионов евро (около 2,5 миллиарда крон) в восстановление украинских больниц. В то время Валек посетил в Украине несколько больниц, которые Чехия с поддержкой ЕС помогает реконструировать. Во Львове также был создан центр Czech Medical Hub для чешских компаний, которые специализируются на медицинских технологиях и хотят предлагать свои продукты и услуги в Украине.