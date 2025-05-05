Четверть чехов хочет сменить работодателя в этом году
5 мая 2025
13:00
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В этом году около четверти сотрудников планируют сменить работу. 63 % людей хотят в этом году осуществить какие-то изменения в работе, пусть даже незначительные. Напротив, 27 % чехов довольны и не хотят ничего менять в своей работе. Еще 10 % людей не хотят никаких изменений, даже если их работа им не подходит.
Об этом свидетельствуют данные Барометра сотрудников, который проводит Up benefity. Согласно исследованию, мнения разных поколений сотрудников о смене работы расходятся. В то время как 52% бумеров не планируют никаких изменений, среди поколения Z таких всего 20%.
При этом, согласно нашим данным, главной мотивацией для сохранения нынешнего работодателя являются не деньги, а отношения на рабочем месте. И для упомянутого поколения Z это особенно актуально, добавляет Stéphane Nicoletti из Up benefity.
При этом, согласно нашим данным, главной мотивацией для сохранения нынешнего работодателя являются не деньги, а отношения на рабочем месте. И для упомянутого поколения Z это особенно актуально, добавляет Stéphane Nicoletti из Up benefity.