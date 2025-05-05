Четверть чехов хочет сменить работодателя в этом году

Новости 420on 5 мая 2025 13:00 292

В этом году около четверти сотрудников планируют сменить работу. 63 % людей хотят в этом году осуществить какие-то изменения в работе, пусть даже незначительные. Напротив, 27 % чехов довольны и не хотят ничего менять в своей работе. Еще 10 % людей не хотят никаких изменений, даже если их работа им не подходит.